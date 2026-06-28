Lewandowski - Chicago Fire: acuerdo cerrado para su aventura en la MLS

Robert Lewandowski ya tiene nuevo destino. Según ha informado el periodista especializado Fabrizio Romano, el delantero polaco jugará en el Chicago Fire después de que ambas partes hayan alcanzado un acuerdo definitivo para su incorporación al conjunto de la Major League Soccer (MLS).

El atacante, de 37 años, visitó hace dos semanas tanto las instalaciones del club como la ciudad de Chicago junto a su agente, Pini Zahavi, un viaje del que informó Carlos Monfort en SPORT y que resultó decisivo para acabar de convencer al futbolista. Según Romano, Lewandowski firmará su nuevo contrato a principios de la próxima semana y abrirá así un nuevo capítulo en su carrera.

Hace apenas unas semanas ya trascendió que el Chicago Fire era la opción que más fuerza había cobrado para hacerse con el exdelantero azulgrana. El club estadounidense le ofrecía un contrato de dos o tres temporadas y confiaba en que la visita del jugador sirviera para despejar las dudas que todavía mantenía sobre su futuro.

El principal impulsor de la operación es Gregg Berhalter, entrenador del Chicago Fire, que lleva tiempo manifestando públicamente su admiración por el delantero polaco. Durante los encuentros mantenidos en Estados Unidos, el técnico trasladó a Lewandowski la ambición del proyecto y el papel protagonista que tendría dentro del equipo.

Finalmente, el internacional polaco ha dado el visto bueno a la operación y, tras anunciar hace un mes y medio su salida del Barça antes del último partido en el Spotify Camp Nou, emprenderá su aventura en la MLS. Pese al interés de otros clubes, especialmente de Arabia Saudí, Italia y Turquía, el proyecto del Chicago Fire ha terminado por imponerse