Mensaje claro en el Barça: "Debemos sobrevivir durante 10 días"

En un vestuario todavía incompleto crece la sensación de que se vienen tres partidos donde el qué será más importante que el cómo El elenco azulgrana no quiere ni puede perder tiempo en lamentos: se competirá esté quien esté

La famosa dicha dice: "Puedes tener excusas o resultados, pero no ambas". En la situación actual, el Barça tratará de seguir obteniendo resultados, pero nadie con dos dedos de frente podría obviar la más que delicada realidad del elenco de Xavi. Entre lesionados y 'tocados' son ya ocho jugadores, varios de ellos con un rol capital en la plantilla. Pese a todo, en el vestuario lo tienen claro: hay que sobrevivir durante tres partidos. Cómo sea.

Igual que el curso pasado, las lesiones empiezan a acumularse en el cuadro catalán. En esta ocasión los contratiempos musculares son menores, pero los traumáticos elevan el número total y al final lo que queda para muchos es que, una vez más, el Barça afrontará en cuadro partidos importantes. Todos los equipos sufren percances como los de Pedri, Raphinha o Sergi Roberto, pero en la entidad admiten que duele tanta cuota de infortunio con Lewandowski, De Jong o Kounde. Los tres cayeron a causa de entradas del rival, salvo en el caso del galo, al que Gavi le cayó encima.

El mensaje interno es claro: hay que resistir durante tres partidos. Después saldrá el sol. Y es que la mayoría de lesionados empezarán a estar en plenitud de condiciones tras el Clásico del 28-O. Se trata, pues, de priorizar el qué al cómo durante las citas ante Athletic, Shakhtar y Real Madrid. El envite frente a los ucranianos es el que supone algo más de alivio, por el hecho de que los azulgranas acumulan seis de seis en Champions y, en cambio, en Liga están a tres puntos del conjunto blanco.

Xavi debe pasar sin Lewandowski los próximos partidos | Valentí Enrich

Ahora toca sumar por encima de jugar bien

De hecho, la obsesión de Xavi ahora mismo es solo preparar el partido ante el Athletic. Arrancar el 'Tourmalet' con un triunfo ante los 'leones' daría fuerza extra de cara a una semana muy exigente. El contexto convierte este tramo de curso en aquellos en los que hay que sumar por encima de jugar bien. No es lo que se pretende pero ahora mismo es lo que hay. "No podemos ni queremos recrearnos en los problemas", trasladan desde una plantilla preparada para competir con los que haya.

Cuando regresen todos los internacionales de sus compromisos con sus respectivas selecciones, el cuerpo técnico insistirá en la necesidad de no mirar a los que no están y de no impregnarse de negatividad. Esto último no es fácil teniendo en cuenta todo el ruido que hay alrededor del equipo. Por las lesiones y también por otras situaciones extradeportivas. Xavi quiere a un grupo de 'soldados' que a través de carácter y mentalidad ganadora puedan derrotar al monstruo que conforman, unidos, las lesiones, el cansancio acumulado en las fechas FIFA y la calidad de los próximos tres rivales.