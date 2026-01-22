El Barça presentará recurso por la expulsión de Kika Nazareth en la Supercopa

El Barça presentará recurso a la tarjeta roja directa que recibió su delantera Kika Nazareth durante la semifinal de la Supercopa de España Femenina disputada contra el Athletic Club (3-1), con la esperanza de conseguir que la internacional portuguesa pueda disputar la final del próximo sábado frente al Real Madrid.

En el último minuto del primer tiempo del partido, la colegiada Elisabeth Calvo enseñó la tarjeta roja directa a Kika al interpretar como un codazo a una defensa del Athletic Club una vez que revisó la acción en el VAR.

El partido ya venía marcado por la polémica pues el conjunto vasco se había adelantado en el marcador con un tanto de Nevado desde el punto de penalti, una acción que las jugadoras barcelonistas ya habían proptestado al considerar que no había existido falta punible. Pese a todo, el Barça fue capaz de remontar el marcador antes del descanso con los goles de Ona Batlle e Irene Paredes.

El tiempo de la primera mitad estaba prácticamente cumplido cuando, tras un centro de Mapi León, chocaron dentro del área Kika Nazareth y Landaluze. En un primer momento no se señaló nada, aunque la jugadora vasca se dolía de un golpe en la cara.

Sin embargo, Javier Lerga pidió la revisión de la acción y, tras varios minutos de revisión, la colegiada terminó enseñando la tarjeta roja a la azulgrana aunque la capitana Alexia Putellas intentó convencer a la colegiada de que la jugada no era merecedora de la tarjeta roja al tratarse de un lance del juego.

Elisabeth Calvo no cambió su decisión y el Barça tuvo que afrontar toda las segunda parte en inferioridad numérica, aunque eso no le impidió reafirmar su victoria y lograr el pase para la final.

Ahora, el objetivo del Barça es conseguir que se revise la acción para conseguir que Kika Nazareth no tenga que cumplir el castigo en una final en la que estará en juego el primer título de la temporada contra el máximo rival.