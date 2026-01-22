Dro entrena apartado del grupo a la espera que se resuelva su futuro

Dro sigue entrenándose apartado del grupo mientras se resuelve su futuro contractual. El centrocampista se desvinculará en breves del Barça y cerrará su fichaje por el Paris Saint-Germain, club que pagará su cláusula de rescisión de 6 millones de euros. Está previsto que las conversaciones entre ambas entidades continúen a lo largo de esta semana para acordar el pago íntegro y dejar la operación cerrada.

Esta mañana, Dro ha vuelto a ejercitarse en solitario en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde continúa recuperándose de unas molestias físicas. El futbolista mantiene su rutina individual mientras se ultiman los detalles de su salida. Aunque su decisión de marcharse no fue bien recibida por Hansi Flick, el jugador tiene derecho a seguir entrenando en las instalaciones del club hasta que su desvinculación sea oficial y el Barça deje de ser su equipo. La previsión es que, tras unas conversaciones entre clubes, el acuerdo con el club parisino se cierre en los próximos días.

Una vez se haga oficial, Luis Enrique podrá contar con una de las promesas del fútbol español que llevaba tiempo siguiendo. La operación se ha llevado a cabo con un nivel de discreción poco habitual, sin filtraciones ni rumores. Durante semanas, las conversaciones se desarrollaron en completo silencio hasta que, tal y como desveló en exclusiva SPORT, el futbolista comunicó a Flick su decisión de abandonar la entidad azulgrana.

En cualquier caso, su trabajo se ha realizado sin coincidir con el resto de compañeros sobre el césped. La sesión prevista para hoy a las 12:00 fue suspendida anoche a última hora por decisión del cuerpo técnico, después de que la expedición azulgrana aterrizara en Barcelona alrededor de las 4:00 de la madrugada. Aun así, varios futbolistas acudieron a entrenar de manera voluntaria en el gimnasio para recuperar sensaciones.

El equipo volverá a entrenar de forma oficial mañana viernes por la mañana, ya con la vista puesta en el partido del domingo ante el Real Oviedo en el Camp Nou. Mientras tanto, el futuro de Dro sigue a la espera de los últimos detalles, con la operación bien encaminada y a falta de que se complete el proceso entre clubes.