Laporta se opone al expediente sancionador del TAD a Javier Tebas

El presidente del Barça, Joan Laporta, según 'Vozpopuli', antes de dimitir para presentarse a la reelección, compareció ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para oponerse al expediente sancionador abierto contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas. Laporta trasladó al TAD que el club no ha sufrido perjuicio alguno que justifique la denuncia presentada por Miguel Galán por revelación de información económico desde LaLiga. Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presentó la denuncia en el CSD, que trasladó a su vez el texto al tribunal deportivo.

El TAD, en ese sentido, acordó la incoación del expediente tras la denuncia por la presunta publicación de información de carácter económico del FC Barcelona por parte de Tebas. Sin embargo, tal y como el propio Laporta había señalado en distintos actos públicos, el FC Barcelona, único potencial afectado por los hechos, no presentó denuncia alguna y ha comunicado formalmente al TAD su oposición expresa a la iniciativa promovida por terceros ajenos al club.

Laporta y Florentino han roto relaciones / SERGIO PEREZ / EFE

En su día, Galán aseguró que Tebas había cometido "cinco infracciones muy graves" al haber vulnerado "el deber de confidencialidad" respecto a las cuentas del Barcelona. "En mi calidad de presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, me veo en la necesidad de interponer una denuncia en defensa de los intereses colectivos de los socios del Fútbol Club Barcelona y de sus aficionados", aseguraba a 'AS'. "Lamentablemente, el presidente del Fútbol Club Barcelona, tras emitir un comunicado condenando y denunciando la infracción, no ha tomado ninguna medida efectiva para abordar la situación. Por lo tanto, me siento obligado a denunciar las faltas cometidas por el presidente de LaLiga", acababa.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas / SPORT

De este modo, el tribunal deberá decidir ahora si resulta procedente mantener un procedimiento sancionador cuando no se aprecia un interés colectivo ni público y el único posible perjudicado manifiesta de forma expresa que no se considera afectado por la actuación denunciada. En este contexto, si el expediente se sostiene únicamente en una acusación popular, representada por Miguel Galán, y el propio club afectado se opone a la denuncia, el desenlace lógico del procedimiento no debería ser otro que su archivo.