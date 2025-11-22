Laporta, sobre el expediente a Tebas: “No es una buena noticia, no me acabo de fiar”

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abrió un expediente disciplinario de carácter "muy grave" contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, por la presunta divulgación de información confidencial del FC Barcelona, según confirmaron varias fuentes oficiales. La denuncia fue presentada por Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que acusa a Tebas de revelar datos sensibles relacionados con la operación de los palcos VIP del Spotify Camp Nou.

A la noticia ha reaccionado el presidente del Barça, Joan Laporta, que poco a poco ha ido acercándose a Tebas a pesar de los muchos problemas que el club azulgrana ha tenido con el 'fair play' en los últimos años. "Yo creo que no es una buena noticia. Esto lo ha impulsado un grupo, no sé concretamente quién. No es buena noticia porque las relaciones que tenemos con LaLiga son más buenas y estos intentos de echar al presidente de LaLiga no sé de dónde viene. No me acabo de fiar”, ha explicado el mandatario azulgrana en el programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio.

El tema por el que se ha abierto expediente a Tebas viene del 2 de abril de 2025, cuando LaLiga publicó un comunicado, que retiró días después de su web y redes sociales, en el que se aseguraba que el Barça no había registrado a tiempo en sus cuentas 100 millones de euros procedentes de la venta de 475 asientos VIP. La denuncia de Galán fue remitida al CSD y más tarde elevada al TAD y no se limita únicamente a los datos sobre los palcos VIP. Según Galán, Tebas habría revelado también detalles sobre el cambio de auditor del club, así como información relativa al patrimonio del Barça y comunicaciones internas mantenidas con el propio Consejo Superior de Deportes. La denuncia cuenta con el apoyo de 18 socios del Barça.

Si se confirma la infracción, las sanciones a las que podría enfrentarse Tebas van desde una amonestación pública hasta una inhabilitación de entre dos meses y un año, e incluso la destitución como presidente en el escenario más grave.