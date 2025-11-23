FC BARCELONA
La respuesta de Tebas al expediente del TAD: "Terminará en humo"
El presidente de LaLiga cree que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Deporte no tendrá recorrido
EFE
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no cree que tenga recorrido el expediente que le ha abierto el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tras una denuncia por incumplimiento del deber de confidencialidad al revelar los estados financieros del Barcelona y se ha mostrado convencido de que "terminará en humo".
Tebas, en un mensaje publicado este domingo en su cuenta de X, ha hecho alusión a la decisión adoptada por el TAD el pasado viernes a partir de una queja del presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe), Miguel Galán, que previamente había cursado ante el Consejo Superior de Deportes.
"He visto esta película muchas veces: a estas alturas ya llevo tres querellas criminales, he perdido la cuenta de las denuncias ante el CSD y van unas cuantas decenas de derechos de rectificación de algunos portaCOCES muy ruidosos", recuerda Tebas.
A pesar del expediente, el presidente de LaLiga remarca que no va a variar su línea de actuación: "La estrategia no cambia: saturar de denuncias para ver si alguna cuela. Yo, mientras tanto, sigo a lo mío: trabajar por el fútbol profesional. El resto, como entonces, terminará en humo… y con el tiro saliendo por la culata".
Galán elevó la denuncia por considerar que Tebas había revelado información en relación con el caso de los palcos VIP del estadio Camp Nou y la inscripción del futbolista Dani Olmo.
"Tebas será inhabilitado por el TAD, apoyándose en la resolución de inhabilitación que obtuve de Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien incumplió el deber de neutralidad", aventuró el directivo de Cenafe. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó ayer, sábado, que "no es una buena noticia" que el TAD haya abierto un expediente al presidente de LaLiga respecto al caso planteado por Galán.
