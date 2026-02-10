De cómo Laporta le ha tomado el pelo a Florentino

Laporta se ha ido solo por unos días pero antes lo ha dejado todo atado y bien atado, con mención especial a la última bomba que ha arrojado sobre la línea de flotación de Florentino Pérez. No es un asunto menor que su última gran decisión haya sido dejar tirado con su Superliga al presidente del Madrid. El impacto es brutal, también el electoral, pues visualiza la triste soledad de un Florentino totalmente alejado ya del centro del poder del fútbol. Y el que le ha dado la puntilla ha sido, nada más y nada menos, que Joan Laporta i Estruch, ahora candidato a la Presidencia del FC Barcelona.

De hecho, todo el mandado de Laporta ha estado marcado por la estrategia de utilizar al presidente blanco en favor de los intereses del Barça. El "ganas de volver a veros" que colgó a escasos metros del Bernabéu fue el preludio de lo que conseguiría después con el arte de engordar el ego del dirigente blanco dándole bola a la Superliga.

Podría escribirse un tratado sobre cómo Laporta le ha tomado el pelo a Florentino, pero el resumen es que se sumó con calculado entusiasmo al proyecto Superliga porque si salía adelante reportaría mucho dinero al Barça y si se hundía, él saltaría del barco sin pagar un duro al haber previsto una cláusula de escape. A partir de ahí, Florentino le cuidó como a un gran amigo, le facilitó alguna palanca y no se metió en polémicas que pudieran perjudicar al Barça. Cuando vio el abrazo de Laporta con Al-Khelaifi lo entendió todo, pero entonces ya había perdido y las posteriores pataletas con el asunto Negreira y los árbitros no le han servido más que para mostrar con más crueldad su derrota y soledad.