Lamine Yamal reconoce su punto débil: "Poquito"

Lamine Yamal es la chispa del FC Barcelona. Flick sabe que, pese a su edad, es el jugador más desequilibrante que tiene en la plantilla: “Es un jugador increíble para su edad, 17 años. Tiene una sorpresa para mañana, os tiene algo preparado, ya lo veréis”, decía sobre el de Rocafonda antes de la final ante el Madrid.

La frase, cargada de intención, no solo insinuaba un posible nuevo peinado del joven crack —que estrenó al estilo Neymar en Sevilla—, sino que apuntaba a un papel protagonista que después dejó patente sobre el césped con una final que, pese a no ser su partido más brillante, finiquitó con dos asistencias de gol.

A vueltas con el peinado

El peinado, no obstante, ha seguido dando de que hablar tras la consecución del título. En la previa del partido contra el Inter, en la que Lamine ha comparecido ante los medios de comunicación, el extremo ha asegurado que solo se trata de un pasatiempo: "Para que se me pase más rápido el tiempo hasta el día del partido, lo hago porque me aburro en mi casa yo creo, y ya está".

Las preguntas han seguido en la zona de flash interview, donde le han preguntado si alguien se ha atrevido a decirle que le queda mal el peinado, a lo que ha respondido un contundente "no".

Reconoce su punto débil

Lamine ha demostrado no tener miedo a nada ni a nadie. De hecho, como destacan sus entrenadores en la Masia, cuanto más exigente es el escenario, más se crece el canterano. Es capaz de desequilibrar, generar peligro y marcar diferencias tanto con jugadas individuales como habilitando a sus compañeros.

Pero pese a todas sus virtudes, el propio Lamine reconoce sus defectos a Movistar: "¿Esfuerzo? Poquito, la verdad, en defensa...". Del mismo modo, destaca su "instinto" porque hace lo "que me sale en ese momento", así como su creatividad para intentar lo que se le pasa por la cabeza.