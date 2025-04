Flick podría repetir once ante el Inter

El FC Barcelona está a solo 180 minutos de la final de la Champions -si no hay prórroga-, por lo que ahora sí es momento de darlo todo, de no guardarse nada. A pesar de que varios pupilos no llegarán al choque ante el Inter al cien por cien de fuerzas, el técnico teutón sopesa la idea de repetir el once que alineó el pasado sábado en la final de la Copa del Rey.

Este martes, en la última sesión preparatoria antes del encuentro, y ya sin las cámaras de los medios de comunicación presentes, Flick probó la misma alineación que contra el Real Madrid en el Clásico. Hay que tener en cuenta que dicha prueba no siempre es sinónimo de ser la elección del entrenador el día del partido, pero sí indica que Hansi tiene en la cabeza presentar la misma alineación. A partir de ahí, las conversaciones que pueda tener el de Heidelberg con sus pupilos en las últimas horas acerca de sensaciones o hipotéticas molestias pueden acabar decantando la balanza.

De confirmarse, pues, el Barça saldría contra el Inter con Szczesny bajo palos, una defensa formada por Kounde, Cubarsí, Íñigo y Gerard Martín, un centro del campo integrado por Pedri, Frenkie de Jong y Olmo y una delantera con Lamine y Raphinha en banda y Ferran Torres como delantero centro.

Si finalmente Flick optara por agitar algunas piezas, las de Araujo y Fermín partirían en 'pole position' para colarse en el once. En el caso del andaluz lo haría por un Dani Olmo todavía en fase de rodaje y que acumula dos titularidades consecutivas saliendo de lesión.

Hay que recordar que hasta siete hombres de campo de los teóricos titulares alcanzaron los 100 minutos en el Clásico copero: Kounde, Cubarsí, Íñigo, Pedri, Lamine, Raphinha y Ferran. De hecho, solo el tinerfeño fueron sustituidos durante la prórroga. El resto disputaron los 120 minutos.

El hambre de títulos debe llegar donde no lo hagan las piernas

Pese a que el cuerpo técnico es consciente de que lo ideal sería que varios jugadores tuvieran descanso este miércoles, la importancia de la cita lo convierte en imposible. El propio Lamine admitió en la previa del partido que la plantilla acabo "tiesa" en La Cartuja. Hombres como Pedri acabaron totalmente exhaustos, pero lo que hay en juego pesa ahora mucho más que cualquier tipo de cansacio. Además, el Inter también llega en una situación similar. Incluso peor, porque disputó domingo su partido y tendrá menos horas de recuperación.