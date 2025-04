Ibrahim Diarra se desata y catapulta las expectativas

La paciencia no abunda en los clubes de élite, y menos en el FC Barcelona. Ibrahim Diarra no llevaba ni 100 días en Barcelona cuando algunos ya se apresuraron en atizar al joven centrocampista. Sin ni siquiera haber superado del todo la fase de adpatación, el maliense empieza a 'explotar' y en el club azulgrana ya se frotan las manos con el que consideran un interior total. Su recital en la final de la UEFA Youth League este lunes -doblete y una asistencia- puede suponer un punto de inflexión.

Fichado oficialmente a finales de 2024 tras cumplir los 18 años, la incorporación de Diarra supuso un golpe de efecto del Barça, que se anticipó a otros grandes equipos dispuestos a pagar incluso una cantidad económica superior. La habilidosa gestión del director de scouting, Paulo Araujo, y el ojeador azulgrana en África, Moussa Koné, permitieron al club alcanzar un entente con la Academia África Foot para el traspaso de Ibrahim. El convenio de colaboración entre ambas entidades fue clave para que el joven centrocampista acabara aterrizando en la Ciudad Condal.

No fueron agradables las primeras semanas del africano en La Masia -eligió vivir ahí para adaptarse lo antes posible a su nueva vida-. Diarra llegó a Barcelona algo por encima de su peso ideal y con unas molestias en la rodilla que retrasaron su debut. Tras una pretemporada particular, se unió a la dinámica del Juvenil A. La idea inicial era que se incorporara al Barça Atlètic, pero se recalculó la hoja de ruta para ir con más calma. El hándicap del idioma también fomentó que Ibrahim se sintiera algo desubicado en sus inicios en la capital catalana.

Cinco goles en sus últimos cinco partidos

Lejos de inquietarse por la falta de protagonismo, el maliense se centró en lograr un estado físico cada vez más óptimo. Solo así afloraría el fútbol que le convirtió en Bota de Plata en el último Mundial Sub-17. A principios de mes anotó su primer tanto, en campo del San Francisco, y desde entonces anda desatado: son cinco tantos y una asistencia en sus últimos cinco partidos con el elenco de Belletti. Alguno de ellos, además, fue de muy bella factura, como el que logró frente al Espanyol en el derbi.

Aunque inicialmente se le etiquetó de extremo, los técnicos azulgranas creen que sus características le convierten en un interior moderno, en un '8' total. Ibrahim quizá no participa en exceso en la creación pero se activa en área rival de forma letal, donde asombra por su velocidad de ejecución tal y como exhibió ante el Trabzonspor. Sin balón, Diarra se implica y su potencia y capacidad de medir 'timings' le llevan a ser un ganador de duelos. Un interior de hoy en día debe ser importante con y sin el cuero e Ibrahim tiene piernas para ello.

Podría entrenarse a las órdenes de Flick en verano

Tímido, centrado en el fútbol y muy religioso, el joven talento ya ha llamado la atención del cuerpo técnico de Hansi Flick. Diarra aún debe completar el proceso de adaptación pero no resulta descabellado imaginalo a las órdenes del técnico teutón el próximo verano. El maliense será jugador del filial pero podría tener su oportunidad con el primer equipo en los primeros compases de la pretemporada. Ibrahim empieza a desmelenarse y en el Barça ya se frotan las manos.