Julio Alberto: "En este Barça sería titular, sin ninguna duda"

Julio Alberto Moreno es una voz autorizada para hablar del FC Barcelona. Su experiencia como ex futbolista del club blaugrana y de la selección española le permiten tener un poso y su análisis hacia el nuevo Barça no puede ser más positivo.

El asturiano habló de la actualidad barcelonista antes de realizar su exposición sobre el trabajo de su Fundación Relife, en colaboración con Caixabank, en la sala CaixaForum de Barcelona. Julio Alberto afirmó que “veo al Barça como un tiro, estos chavales han devuelto la ilusión, el equipo ilusiona y lo veo muy bien", el único matiz que añadió fue que "les falta adquirir experiencia para saber matar los partidos, como le pasó ante el Atlético de Madrid. Flick lo está haciendo muy bien, al igual que los chicos del fútbol base y de La Masia".

Juilo Alberto observa a una "plantilla joven, con una ilusión que se muere, todo el mundo quiere ser titular, pero el que sale diez minutos lo hace con las mismas ganas, Me gusta esta manera de jugar y de ser”.

En cuanto al sistema arriesgado de Hansi Flick, Julio Alberto recordó que “como defensa ya era difícil antes, para ir hacia adelante y luego volver para atrás. A veces se quedan con tres atrás, pero es una apuesta ganadora y lo hace bien”.

Respecto a la Liga expresó su deseo de que sus ex equipos, Barça o Atlético de Madrid, puedan llevarse el gato al agua, si bien advirtió del Real Madrid que "es un equipo al que debemos respetar. Hay que ser humildes y ser conscientes de que los rivales muy potentes”.

"Antes jugábamos con el corazón"

En una reflexión más general, el ex futbolista valoró la diferencia entre el fútbol de su época y el actual: "Han cambiado las reglas, los campos de fútbol, la manera de entrenar, la alimentación… Pero lo que nosotros teníamos especial es que jugábamos con el corazón, con espíritu, ganas y sentimiento. Antes era mucho más fuerte que ahora. Pueden venir a un club, marcharse a los dos años... no hay arraigo, el sentimiento de pertenencia no ha cambiado”.

Julio Alberto, en su exposición en CaixaForum sobre el peligro de las adicciones / Javi Ferrándiz

Sobre si se vería en el once del actual FC Barcelona de Hansi Flick, Julo Alberto respondió con buen humor. “Sería titular en este Barça, sin ninguna duda”. También tuvo claro con qué futbolista se queda de la actual plantilla: “Con Dani Olmo no solo como jugador, sino también porque es un referente como persona. He vivido en Croacia una larga temporada, conocí a sus padres, puede estar con él, acompañarle a entrenamientos, es una persona no solo extraordinaria, además de un grandísimo jugador, con una calidad increíble”.

Julio Alberto está muy centrado en su Fundación Relife para prevenir a los jóvenes de las nuevas adicciones, sin perder de vista su gran pasión por el fútbol.