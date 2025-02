Locura en Montjuïc sin final feliz

Los duelos entre Barça y Atlético desafían al sentido común. Son a menudo imprevisibles, pura electricidad, casi siempre un espectáculo digno de ser disfrutado. El último no decepcionó hasta convertirse en una locura absoluta. Un Barça-Atlético de Copa de los de toda la vida: de los que serán recordados porque las emociones tienen siempre memoria.

Si el fútbol ordena nuestros recuerdos, este Barça-Atlético de semifinales quedará en la mente de culés y atléticos para toda la vida. Los aficionados que subieron a la montaña mágica vivieron un duelo vibrante con jugadores mayúsculos que terminó en tablas a última hora para decepción culé.

Julián Álvarez desconcierta al Barça

El primero en aparecer fue Julián Álvarez para poner patas arriba Montjuïc. En solo cinco tuvo tiempo de marcar el primer gol con un remate acrobático y asistir a Griezmann en el segundo, a pesar de tocar el balón Szczesny. En el banquillo, Flick perdía los nervios y se frotaba los ojos, incapaz de aceptar que aquel era su Barça.

No lo parecía con una puesta en escena impropia; irreconocible para un grupo que venía siendo un equipo despierto, siempre alerta, intenso por definición. El escenario, un 0-2 en tiempo récord, invitaba al desánimo, pero el Barça se reveló con todo su amor propio y se desencadenó como una tormenta para arrollar al Atlético.

La reacción del Barça fue emocionante por cómo afrontó la adversidad y por la comunión que generó con una grada en pleno delirio, orgullosa de un equipo que le ha devuelto la ilusión. Pedri fue el primero en encender la mecha con un gol clave tras un remate preciso de primeras. Que los Barça-Atlético no se rigen por la lógica habitual, lo demuestra que el Barça le dio la vuelta al marcador con dos goles de córner. Primero Cubarsí y después Iñigo Martínez para provocar el delirio en el barcelonismo.

Lamine desarma al Atlético

Ninguno fue obra de Lamine, pero nadie hizo tanto para que la remontada fuera posible. El canterano bailó una y otra vez al Atlético con un repertorio fascinante. En el estadio la sensación fue la de estar presenciando un acontecimiento. La consolidación de un jugador con los recursos de un mago y una determinación inédita en un jugador de su edad.

Con su reacción el Barça demostró que ya no es aquel equipo con la mandíbula de cristal que se desmoronaba al primer golpe. Ahora es todo lo contrario: un equipo con mucho espíritu que cree en sí mismo. Incluso cuando un equipo como el Atlético se pone por delante con dos goles.

La segunda mitad arrancó con el mismo vértigo de los primeros 45 minutos. En solo unos minutos, Griezmann anunció que el Atlético presentaría batalla. Lo hizo con una jugada que solventó Tek con una buena intervención. Esta vez el polaco sí fue providencial para frenar el ímpetu colchonero.

Sin tiempo para respirar, el encuentro mantuvo el vértigo en una segunda mitad agotadora para los dos equipos. A pesar del marcador, el Barça mantuvo su apuesta ofensiva. Una invitación al Atlético a buscar la espalda de la defensa del Barça. El conjunto de Flick vivió en el alambre, como un funambulista, en manos de las piernas y la precisión de Iñigo y Cubarsí.

Julián no paró de picar una y otra vez al espacio, un verdadero cuchillo, que amenazó todo al partido al Barça. Pero el Barça siempre recuperó el hilo del partido en los pies de Pedri. El canario fue siempre una solución porque no hay otro futbolista con más respuestas cuando no hay espacios. De Jong fue el mejor socio del canario, que también contó con la complicidad de Olmo.

Pero el Barça necesitaba el cuarto gol para coger aire y encontró en Lewandowski el golpe que parecía definitivo. El polaco remató dentro del área un centro perfecto de Raphinha. Tras los innumerables intentos de un Ferran desenfocado, apareció un clásico del área para enviar a la lona al Atlético. Pero fiel al Cholismo, el Atlético no bajó los brazos y Llorente volvió a recortar distancias (3-2) con un disparo que tocó en Gavi. No fue el último grito colchonero: Sorloth, como ya ocurrió en LaLiga, dejó helado al Barça tras una asistencia de Lino en el 95'.

Nadie salió con voz de Montjuïc. El delirio en la montaña mágica fue de época en una eliminatoria con todo por decidir. Un inicio y un final de partido decepcionante penalizaron al Barça. El próximo capítulo en el Metropolitano se presenta apasionante.