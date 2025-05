Joan García solo irá al Barça si tiene garantías deportivas de ser titular

El culebrón Joan García está ya a punto de resolverse y su decisión es incierta. El Barça ha apretado mucho durante los últimos días para conseguir su fichaje y han contado con el beneplácito de los agentes del portero, pero no está nada claro que el guardameta acabe dando el OK. Las exigencias no son económicas ya que la propuesta blaugrana es buena y por cinco años y se pagaría la cláusula de rescisión, pero Joan García pide garantías deportivas para que quede clara su titularidad y eso implicaría la más que posible salida de Ter Stegen, algo muy complicado por el salario del alemán y por los años que le quedan de contrato.

El Barça decidió a principios de mayo dar un giro en su planificación y considerar la portería como una posición estratégica para reforzar. La dirección deportiva consideraba que este verano se daban las condiciones propicias para fichar a un portero a largo plazo y se lanzaron a por Joan García, el mejor portero de la Liga, con el perfil que se buscaba y con unas condiciones económicas cerradas por su cláusula de rescisión. Fue un movimiento arriesgado, pero con la convicción y optimismo de poder sacar adelante la operación.

La llamada del Barça al entorno de Joan García fue acogida con agrado y se comenzó a hablar. No hubo divergencias en el plano económico y desde el inicio se dejó claro que no habría negociación posible sobre el precio. Joan García está muy agradecido al Espanyol y quiere que el club perciba la totalidad de su cláusula de salida ya que, además, está tasada en una cifra más que asumible para los clubs punteros de Europa. Las divergencias comenzaron a llegar con el plan de carrera deportivo sobre el portero, algo importantísimo para un Joan García que ha demostrado que está para ser titular ahí dónde vaya.

El Barça sondeó la opción de ficharle para que realizara la pretemporada y, después, tomar una decisión sobre una posible cesión antes de finalización de mercado, pero esa posibilidad está absolutamente descartada. Y, finalmente, el club blaugrana le dejó claro que le firmaría para jugar pero que la decisión final la deberá tomar Hansi Flick entre él y Ter Stegen, el portero que estaba llamado a defender la portería blaugrana en los próximos años. El entorno del portero tiene claro que Joan ganaría la partida, pero la situación que puede vivir el espanyolista en el que sería el primer año de contrato sería, al menos, complicada si Ter Stegen continúa en la entidad.

El escenario ideal para el Barça sería colocar a Ter Stegen en el mercado y fichar a Joan García, pero eso requiere tiempo y no se puede asegurar nada en este momento. Y más porque el alemán parece que no tiene intención alguna de irse digan lo que le digan. Ya demostró hace unos años con Claudio Bravo que lucha por su futuro y que suele ganar todas las guerras en las que está metido. Y Joan García no quiere problemas de ningún tipo. Es joven y sabe que debe ir a un equipo en el que no se dude de su titularidad y que la apuesta sea muy, muy clara. El Barça le está dando garantías, pero no se sabe si serán suficientes.

Otro de los escollos es la inscripción del portero. El Barça le ha dejado claro que no habrá problemas. Que estará en la regla del 1-1, pero hay otras operaciones que también deben inscribirse como renovaciones pendientes y el fichaje de un extremo. El club blaugrana ya sufrió mucho para inscribir a Dani Olmo el pasado verano y Joan García no quiere líos de ningún tipo ni tampoco tener que salir cedido a finales de mercado porque sería un torpedo total a su decisión de ir al Barça. Todo debería quedar bien atado y no solo con palabras.

En este escenario y con los agentes apretando al portero, las opciones de la Premier siguen encima de la mesa y no van a esperar eternamente. El Newcastle sería la principal opción en estos momentos. Un club en el que Joan García sería titular y podría jugar la Champions. Y con un salario sensiblemente superior a lo que le puede ofrecer el Barça. La opción es firme, pero el Aston Villa sigue en liza. El equipo de Unai Emery le quiere, pero necesita que su titular, Emiliano Martínez, acabe cerrando su fichaje por el United o por un equipo de Arabia Saudí. El Aston Villa ha sondeado a otros porteros -alguno de la Liga española- y tiene a Joan García en espera pero ya se sabe en condiciones inferiores salvo que lance una ofensiva.

La decisión de Joan García se tomará en los próximos días. El Espanyol espera poder cerrar este ingreso antes del 30 de junio, pero LaLiga le ha dado algo de aire en este tema, ya que ha confirmado que si le venden a principios de julio, la operación computará para esta temporada pasada. Es clave todo este asunto para cerrar en positivo los números de la temporada y para disponer de límite salarial. De hecho, la salida de Joan García por si sola, permitirá firmar a cinco o seis jugadores para el Espanyol por lo que es indispensable venderle para confeccionar un proyecto con cara y ojos.