El Barça señala a Ter Stegen

Laporta junto a los porteros Szczesny y Ter Stegen. / FCB

De lo que ya no hay ninguna duda es que el tándem formado por Deco y Hansi Flick no se casa con nadie y están dispuestos a tomar decisiones drásticas con el objetivo de mejorar al equipo. La dirección deportiva ya ha comenzado solventar casos espinosos como el de Ansu Fati para evitar culebrones innecesarios y han decidido abrir el melón de la portería, algo que no entraba en las quinielas para este verano.

Habrá movida o no, pero lo que es indudable, porque no se han escondido, es que el Barça va a por el fichaje de un portero de primerísimo nivel, con el espanyolista Joan García como principal objetivo. Lo conseguirán o no, pero solo iniciar estas negociaciones son un mísil en toda regla hacia el que estaba destinado a ser el portero titular la próxima temporada, el alemán Ter Stegen.

A estas alturas de la película, el final todavía no se ha escrito y puede que el Barça recule si no consigue al portero deseado, pero este paso adelante deja claramente en evidencia la idea de mejorar el nivel de la portería para el próximo proyecto. Se cuenta con Szczesny como guardameta suplente y, por ello, se le ha presentado una oferta de renovación para dos años, pero el hecho de ir a por un portero top es una clara declaración de intenciones.

Porque gastarse 25 millones de euros o más en un guardameta para, luego, mandarlo cedido a otro equipo no tiene ningún sentido. Ni para el Barça, ni para el portero que ficha, ni para los que se quedan en el equipo. Si se firma es para realizar una nueva apuesta caiga quien caiga.

Las informaciones sobre Joan García y otros porteros de primerísimo nivel que están surgiendo estos días no le deben haber hecho gracia a Ter Stegen. Como tampoco su suplencia en el campo del Athletic en el último partido de Liga. El alemán tiene un Mundial a la vuelta de la esquina y su gran oportunidad para convertirse en titular indiscutible en su selección, pero si no juega en el Barça lo tendría complicado. El club, con el OK de Flick, ha abierto una carpeta interesante y habrá que ver si llegan hasta el final. Con los pasos dados, algún herido quedará por el camino.