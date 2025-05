Fran Garagarza: "No hemos recibido ninguna propuesta por Joan Garcia"

Después de lograr la salvación en Primera División en la última jornada con la victoria contra Las Palmas, el Espanyol hizo balance de la temporada a través de Mao Ye, consejero delegado del club, y Fran Garagarza, director deportivo de la entidad blanquiazul.

Entre los nombres propios, apareció la figura de Joan Garcia. El guardameta de Sallent, que ha rendido a un nivel excelente este curso, se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de fichajes ante el interés del FC Barcelona y varios equipos de la Premier League.

En ese sentido, Garagarza admitió que todavía no ha llegado ninguna propuesta por el portero catalán: "No hemos recibido ningún planteamiento oficial de ningún club. Hay mucho ruido, pero nada oficial".

Además, el director deportivo explicó que dentro del club hay tranquilidad por esta posible salida. "Tenemos un activo de máximo nivel, un jugador que es del Espanyol, de nivel top profesional, y estamos tranquilos. El club que tenga interés sabe que hay una cifra. Ya lo hemos demostrado con otros jugadores el pasado verano y no va a ser diferente, porque lo vale", agregó.

Preguntado por la opción del Barça, Garagarza optó por no mojarse: "No voy a entrar en qué clubes lo quieren y cuáles no. Es un jugador que ha demostrado su nivel y el margen de progresión. Los clubes que estén interesados es bastante obvio las cifras que hay".

Fran Garagarza y Mao Ye, en el balance de la temporada / RCD Espanyol

También se pronunció sobre un reemplazo de Joan Garcia. "Ya estamos trabajando desde el domingo a la tarde, trabajando en la confección. Pero hoy tenemos tres porteros con contrato, Joan [Garcia], Fernando [Pacheco] y Ángel [Fortuño]. Según vayan sucediendo alarmas, pues tenemos un trabajo previo y un desarrollo de hacia donde y como ir", manifestó.

Insistido por los periodistas, Garagarza defendió la postura del Espanyol con el portero catalán: "No vamos a malvender a uno de los grandes activos que tenemos. Tenemos que defender el respeto que merece el Espanyol. Máxima tranquilidad. Tenemos a un jugador con contrato, que es un referente y tiene un valor mayor del que tiene sus cifras".

Por último, acerca de la no convocatoria de Joan Garcia con la selección española, apuntó que "el nivel lo tiene, pero también es verdad que el nivel de los porteros en España es brutal". "Es entendible que haya una continuidad en la lista de Luis de la Fuente. Y si hubiera ido convocado nos hubiera dado un plus en sus cifras", finalizó.