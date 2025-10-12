Jan Virgili valida la estrategia de Deco

Uno de los futbolistas más destacados de este Mundial sub 20 ha sido Jan Virgili. A pesar de que el recorrido de la selección española ha finalizado en los cuartos de final, cayendo frente a Colombia (2-3), el de Vilassar sigue dando pasos de gigante en su crecimiento como futbolista en grandes escenarios.

Contra el combinado cafetero anotó un gol de bella factura, que rompía el empate y adelantaba a la 'rojita' en el marcador: disparo colocado sin apenas ángulo para estrenarse con la selección sub 20. No obstante, Néiser Villarreal completó su hat trick para dar el pase a las semifinales a su país.

Por ello, tras la eliminación de la selección española, el delantero catalán regresará a su club: el Mallorca. Los baleares han acusado la ausencia de Virgili durante las últimas tres jornadas y ocupan la última posición de la clasificación con tan solo cinco puntos, eso sí, a tan solo uno de los puestos de salvación. Recordemos que suya fue la asistencia a Muriqi para que empatase contra el Atlético de Madrid. El catalán tan solo necesitó 8 minutos sobre el verde para ser decisivo.

La negociación con el Mallorca

El exblaugrana apostó por una salida del Barça este verano, viendo que las puertas del primer equipo estaban cerradas y que otros futbolistas estaban por delante de él. Por ello, y viendo el potencial que atesoraba, la dirección deportiva del club blaugrana, encabezada por Deco, negoció largo y tendido con el Mallorca.

Primero, el Barça pidió más de cuatro millones por el 50% de los derechos de Jan al Mallorca. El Mallorca, de primeras, no llegaba a los dos millones. Y en esas empezaba un pulso con Deco que se alargó en el tiempo. A finales de agosto, sobre la bocina del mercado de fichajes, el acuerdo se cerró en unos 3,5 millones por el 50% de los derechos federativos, cinco años de contrato y una recompra para el Barça.

Este porcentaje era una línea roja del ejecutivo lusobrasileño, puesto que no quería perder el control ante un futbolista de sus características. Y este mes y medio, de momento, el exblaugrana le está dando la razón a Deco. A Jan Virgili le toca volver a vestir la camiseta del Mallorca y ponerse, de nuevo, bajo las órdenes de Jagoba Arrasate y lograr la permanencia en Primera División.