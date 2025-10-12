Pedri ya tiene trato de leyenda con la Roja

La carrera de Pedri va a toda velocidad tanto en el Barça como en la selección. No le hace falta marcar goles ni hacer regates imposibles, su sola presencia, su fútbol alegre y colorido cautiva a la afición de la Roja, como ocurrió en el Martínez Valero de Elche frente a Georgia.

“Todos los estadios se rinden a él, es un jugador de calibre mundial, encima de Canarias y español, es una suerte tenerle con nosotros”, reflexionaba Yéremy Pino al final del partido.

España es un grupo unido, juegue quien juegue entra con buen pie, y uno de los causantes es Pedri. "Es excepcional", dijo De la Fuente quien también puso en valor que "está rodeado de otros grandes jugadores, pero en su caso la noticia sería si hiciera un mal partido".

De la Fuente siempre pensó que Pedri era mejor situarlo en zona de tres cuartos, cerca del área, pero ha recapacitado. Ahora le da libertad para intercambiarse con Mikel Merino en la medular. Y partiendo desde la base es donde hace más daño. "Cuanto más toco el balón, me siento mejor", ha dicho siempre el de Tegueste y con España lo ha logrado también.

Pedri comanda a los 22 años una generación excepcional. Su carisma recuerda al de Andrés Iniesta, pero el tinerfeño solo tiene 22 años. Su trayectoria apenas ha empezado, aunque va en camino de jugar su segundo Mundial y con ganas de sacarse la espina de Qatar 2022. España cayó en octavos de final frente a Marruecos en una de las mayores decepciones de los últimos años.

Sin embargo, Pedri sigue empeñado en llevar a España hasta lo más arriba. En la Eurocopa del 2024 se proclamó campeón jugando hasta los cuartos de final cuando una patada de Toni Kroos lo dejó sin competición.

El '20' de España tiene subrayada la cita mundialista como una de las fundamentales en esta temporada. Con el Barça ya es el líder y en la selección ejerce en el campo del capo de la "familia" que tanto le gusta nombrar a De la Fuente.

El Mundial, además, puede darle el reconocimiento que se merece. Su puesto número al 11 en la reciente votación del Balón de Oro fue de vergüenza ajena para un futbolista que se ha echado a sus espaldas a dos transatlánticos como son el FC Barcelona y la selección española.