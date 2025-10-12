FÚTBOL
Ilaix Moriba, el intocable del Celta
El centrocampista guineano ha encontrado en Balaídos un lugar en el que rendir a buen nivel regularmente
Ser titular es complicado, pero en el Celta de Claudio Giráldez aún más. El técnico gallego, que guió al RC Celta a Europa la temporada pasada, lo hizo con una metodología muy marcada: buen fútbol, apuesta por los jóvenes y la intención de ser indescifrable. Es prácticamente imposible intuir qué once sacará, ya que apenas repite alineaciones. Por eso, tiene aún más mérito lo que ha conseguido Ilaix Moriba.
Sin contar al guardameta rumano Andrei Radu, que lo ha jugado absolutamente todo en los diez partidos oficiales del Celta esta temporada, el excentrocampista del Barça ha sido el jugador de campo más utilizado por Claudio Giráldez en este primer tramo de temporada. En diez partidos, el internacional guineano ha sido titular en siete, acumulando un total de 631 minutos de juego. Le siguen Óscar Mingueza (607'), Javi Rodríguez (584') y Marcos Alonso (564').
Titular en un Celta indescifrable
Además de su talento, Ilaix ha alcanzado este nivel deportivo a sus 22 años porque ha mostrado una ética de trabajo inédita hasta la fecha. Gracias a su potencial físico, su calidad, su esfuerzo y su buena toma de decisiones, ha conseguido mostrar una versión que no enseñó en Valencia, Getafe o Leipzig.
Por ello, Giráldez pidió un esfuerzo al club este verano para que lo ficharan de manera permanente, y la entidad acabó abonando los seis millones de euros que solicitaba el RB Leipzig para cerrar el traspaso. Sin duda, el mediocampista es imprescindible en su plan de juego y su rendimiento está siendo muy positivo.
Un compromiso real
Cuando aterrizó en Balaídos, cedido con opción de compra, dejó claro que su objetivo era “enseñar a todos que tengo el fútbol por el que todo el mundo me conoció, quiero ayudar al equipo al máximo y que deje de sufrir como en los últimos años” y “demostrar que quería venir aquí”. Tiempo después, ha cumplido con su objetivo. Por desgracia, este inicio liguero no ha sido positivo para un Celta que sigue sin ganar en Liga.
Después de perder en el debut ante el Getafe (0-2), empatar sus siguientes cinco duelos, todos por 1-1 —contra Mallorca, Real Betis, Villarreal, Girona y Rayo Vallecano—, caer por 2-1 ante el Stuttgart en su estreno en la Liga Europa y sumar otra derrota en Liga contra el Elche (2-1), el conjunto vigués vio la luz en Europa ante el PAOK (3-1). No obstante, tras volver a empatar contra el Atlético de Madrid (1-1), el equipo gallego espera sumar sus primeros tres puntos en el torneo doméstico tras el parón de selecciones.
- Matías Fernández-Pardo, el jugador que ha rechazado cuatro veces a la selección española
- El dardo de Marc Guiu a Hansi Flick
- Julia Cañas, doctora en neuroftalmología, tajante sobre las gafas amarillas de Marcos Llorente: 'No sirven para nada
- Resultados del Mr Olympia 2025: Classic Physique, Open, 212, Men's Physique y ganadores de todas las categorías
- Unai Simón, sobre el homenaje a Palestina en San Mamés: 'Me dio mucha pena que no se viera en televisión
- España - Georgia, en directo: última hora, polémicas y reacciones en vivo
- España - Georgia, en directo: partido de clasificación para el Mundial en vivo hoy
- Lamine Yamal reaparece junto a Nicky Nicole en un helicóptero por Croacia