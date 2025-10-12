Ilaix Moriba, el intocable del Celta

Ser titular es complicado, pero en el Celta de Claudio Giráldez aún más. El técnico gallego, que guió al RC Celta a Europa la temporada pasada, lo hizo con una metodología muy marcada: buen fútbol, apuesta por los jóvenes y la intención de ser indescifrable. Es prácticamente imposible intuir qué once sacará, ya que apenas repite alineaciones. Por eso, tiene aún más mérito lo que ha conseguido Ilaix Moriba.

Sin contar al guardameta rumano Andrei Radu, que lo ha jugado absolutamente todo en los diez partidos oficiales del Celta esta temporada, el excentrocampista del Barça ha sido el jugador de campo más utilizado por Claudio Giráldez en este primer tramo de temporada. En diez partidos, el internacional guineano ha sido titular en siete, acumulando un total de 631 minutos de juego. Le siguen Óscar Mingueza (607'), Javi Rodríguez (584') y Marcos Alonso (564').

Titular en un Celta indescifrable

Además de su talento, Ilaix ha alcanzado este nivel deportivo a sus 22 años porque ha mostrado una ética de trabajo inédita hasta la fecha. Gracias a su potencial físico, su calidad, su esfuerzo y su buena toma de decisiones, ha conseguido mostrar una versión que no enseñó en Valencia, Getafe o Leipzig.

Borja Iglesias celebra su gol al Girona con Ilaix Moriba / EFE

Por ello, Giráldez pidió un esfuerzo al club este verano para que lo ficharan de manera permanente, y la entidad acabó abonando los seis millones de euros que solicitaba el RB Leipzig para cerrar el traspaso. Sin duda, el mediocampista es imprescindible en su plan de juego y su rendimiento está siendo muy positivo.

Un compromiso real

Cuando aterrizó en Balaídos, cedido con opción de compra, dejó claro que su objetivo era “enseñar a todos que tengo el fútbol por el que todo el mundo me conoció, quiero ayudar al equipo al máximo y que deje de sufrir como en los últimos años” y “demostrar que quería venir aquí”. Tiempo después, ha cumplido con su objetivo. Por desgracia, este inicio liguero no ha sido positivo para un Celta que sigue sin ganar en Liga.

Ilaix Moriba cuajó una excelente temporada en el Celta / EFE

Después de perder en el debut ante el Getafe (0-2), empatar sus siguientes cinco duelos, todos por 1-1 —contra Mallorca, Real Betis, Villarreal, Girona y Rayo Vallecano—, caer por 2-1 ante el Stuttgart en su estreno en la Liga Europa y sumar otra derrota en Liga contra el Elche (2-1), el conjunto vigués vio la luz en Europa ante el PAOK (3-1). No obstante, tras volver a empatar contra el Atlético de Madrid (1-1), el equipo gallego espera sumar sus primeros tres puntos en el torneo doméstico tras el parón de selecciones.