Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos

Qué verano de negociaciones y de tensa espera para Jan Virgili. El extremo de Vilassar tuvo que esperar hasta prácticamente la bocina final del mercado para deshojar la margarita y firmar por el Mallorca. Era su intención desde muchas semanas antes, pero no fue una operación sencilla. Había que encontrar un equilibrio entre el Barça y la entidad bermellona que satisficiera a las dos partes. Y Deco, en su posición de 'fuerza', no lo puso nada fácil.

Lo que si tenía claro el director técnico del FC Barcelona era que el chico no saldría, bajo ningún concepto, sin mantener el club azulgrana un 50% de sus derechos. La idea inicial, tras empezar la pretemporada Jan a las órdenes de Flick, era que se siguiera fogueando en el Barça Atlètic y mantuviera ese progreso natural a la espera de que se abrieran las puertas del primer equipo.

UN SINFÍN DE OFERTAS

Pero claro, a las puertas del futbolista maresmense habían llegado ofertas de varios clubes de Segunda A importantes. Sin ir más lejos, una del Almería por tres millones de euros por el 50% de su pase. Y había entrado en la carrera con todo el Mallorca. Con su técnico, Jagoba Arrasate, muy muy interesado. El donostiarra quedó prendado de Jan la temporada anterior. Y lo llamó en varias ocasiones para convencerle y explicarle lo que quería de él. Jan lo tenía clarísimo, pero faltaba que Aduriz y Ortells llegaran a lo que pedía Deco.

Jan Virgili celebra el gol que marcó contra el Flamengo. / FCB

El lusobrasileño se plantó en cuatro millones en un inicio, luego por la necesidad de 'cash' para inscribir bajó las pretensiones y tras la exhibición del chico en Maracaná en la Intercontinental sub'20 ante el Flamengo se puso de nuevo duro el director técnico. La secretaría técnica mallorquinista tuvo que viajar dos veces a Barcelona y afrontar reuniones maratonianas para alcanzar un acuerdo.

Y lo cierto es que el impacto de Jan Virgili después de los primeros tres ratitos con el Mallorca ha sido más que importante. Sobre todo su cuarto de hora 'diablólico' del pasado domingo ante el Atlético. El de Vilassar puso patas arriba la defensa del 'Cholo' Simeone. Llevó de cabeza a Nahuel Molina con arrancadas explosivas y cambios de ritmo. Y puso un balón de oro a Muriqi para amarrar un punto importante.

MUNDIAL SUB'20, UNA DESGRACIA PARA ARRASATE Y UN ESCAPARATE PARA JAN

Arrasate, tristemente para él, tiene que renunciar entre cuatro y seis partidos a su revulsivo de oro, que ya está concentrado para el Mundial sub'20 de Chile. El Mallorca intentó demorar un poco su incorporación para que pudiera jugar algún partido más, pero la RFEF fue inflexible. Sin duda, es un 'frenazo' para Jan en cuanto a ascendencia dentro del club bermellón en toda una Primera División, pero un escaparate espectacular el que tendrá en el país latinoamericano. Después de ya salirse en verano en el Europeo sub'19.

El Barça, mientras, ve cómo el 'hype' por el extremo no para de crecer. Y ahí gana fuerza también esa insistencia de Deco por mantener el 50% de una futura venta. Y un derecho de tanteo. Si sigue así, el valor de mercado de Jan no parará de dispararse. Y siempre que se le quiera repescar existirá esa posibilidad.