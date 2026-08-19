Ya hay fecha para el homenaje a los ocho campeones del mundo del Barça

El FC Barcelona rendirá homenaje a sus ocho campeones del mundo el próximo jueves 27 de agosto, coincidiendo con el partido de LaLiga que el conjunto azulgrana disputará como local. La celebración contará además con un invitado de excepción: el trofeo de la Copa del Mundo conquistada por España este verano, según confirmó la RFEF.

Rodri, Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri y Lamine Yamal serán los protagonistas de un reconocimiento especial después de formar parte de la selección española que logró la segunda estrella mundialista tras imponerse en la final disputada el pasado 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

La Real Federación Española de Fútbol ha decidido trasladar la celebración del título a los estadios de Primera División. Su presidente, Rafael Louzán, ha enviado una carta a los clubes que cuentan en sus plantillas con futbolistas campeones del mundo para ofrecerles la posibilidad de incorporar el trofeo a los actos de homenaje.

El Barça será uno de los seis equipos de LaLiga que participarán en esta iniciativa junto a Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Madrid, Real Sociedad y Celta de Vigo.

Ferran Torres y Pedri besan la Copa del Mundo tras vencer en al final del Mundial 2026 / Europa Press

Ocho campeones

El homenaje del Barça será especialmente significativo por el elevado número de internacionales relacionados con el club. Hasta ocho futbolistas recibirán el reconocimiento de la afición azulgrana después de haber formado parte del equipo que devolvió a España a lo más alto del fútbol mundial.

Entre ellos estarán algunos de los pilares del presente y futuro del Barça, como Pedri, Gavi, Pau Cubarsí y Lamine Yamal, además de Dani Olmo, Eric Garcia, Joan Garcia y Rodri.

La Copa del Mundo llegará al estadio azulgrana el jueves 27 de agosto a las 21.00 horas, dentro de una gira que pretende acercar el éxito de la Selección a los aficionados de los clubes que aportaron internacionales al campeonato.

La promesa cumplida de Gavi tras ganar el Mundial / -

El recorrido empezará este miércoles en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid homenajea a Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente y Álex Baena.

Después pasará por San Mamés, el Santiago Bernabéu y Barcelona antes de continuar hacia San Sebastián y Vigo.

Desde la Federación quieren que las distintas aficiones puedan sentirse también “protagonistas del triunfo de la Selección española”, según explicó Louzán.

La Copa recorrerá España

Una vez completados estos primeros actos en los estadios de LaLiga, el trofeo iniciará un recorrido por diferentes puntos del país. La RFEF asegura haber recibido cientos de peticiones de instituciones públicas, organismos y entidades deportivas interesadas en exhibir la Copa.