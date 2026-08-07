Desvelan imágenes inéditas de Lamine Yamal antes de la final del Mundial: "Nunca pienso en la derrota. En mi mente no entra perder"

La selección española, a través de su cuenta oficial, ha publicado en sus redes sociales imágenes inéditas de Lamine Yamal antes de la final del Mundial entre España y Argentina. El extremo del FC Barcelona, el tercer jugador más joven en participar en el partido por el título de la Copa del Mundo, predijo el resultado del encuentro antes de saltar al terreno de juego. "Vamos para España como campeones del mundo", declaró el futbolista de 19 años en los instantes previos.

Pese a que no tuvo demasiada repercusión goleadora, Lamine Yamal fue clave en los planes de Luis de la Fuente. El '19' de la 'Roja' participó en todos los partidos y solo se quedó fuera del once inicial en el estreno contra Cabo Verde, pues llegó al Mundial entre algodones. Aunque solo marcó un gol, ante Arabia Saudí, no perdió su desparpajo tan característico, ni siquiera fuera del césped. "La verdad es que no (estar nervioso), ahora mismo, no. Creo que aún no somos conscientes de que vamos a jugar la final de un Mundial. Pero no estoy nervioso, la verdad", remarcó en el vídeo publicado por la selección.

La estrella del Barça y España, uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro tras ganar el Mundial con solo 19 años, tenía muy claro que la Copa del Mundo iba a viajar hasta España. "Estoy con ganas de que sean las 15 horas (horario de la final en Estados Unidos). Pero se ha pasado rápido el tiempo. Ya estamos, vamos para España y volvemos como campeones del mundo", explicó Lamine Yamal.

Asimismo, el jugador de Rocafonda reconoció que, antes de los partidos, solo se focaliza en ganar. "Nunca pienso en la derrota. En mi mente no entra perder. No está la posibilidad. Todo lo que imagino es levantando la copa, volviendo a España como campeones", sentenció el campeón del mundo, que apura sus últimos días de vacaciones en Colombia. Lamine regresará a los entrenamientos con el FC Barcelona el próximo día 12, al igual que el resto de los mundialistas que alcanzaron las semifinales, excepto Gavi, que ya está a las órdenes de Hansi Flick.