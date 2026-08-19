El presidente de la AFA desmonta las teorías de la conspiración en el Mundial: "Es una campaña miserable"

Un mes después de la final del Mundial entre Argentina y España, la polémica sigue muy viva. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, decidió romper su silencio para responder con dureza a las teorías que pusieron bajo sospecha a la selección argentina tras la derrota.

Tapia publicó un extenso comunicado en sus redes sociales en el que cargó contra quienes sostuvieron que Argentina se había “entregado” en la final y exigió que rectificaran públicamente.

“Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, escribió el máximo dirigente del fútbol argentino.

El presidente de la AFA considera que, pasado el tiempo, las acusaciones han quedado sin fundamento y lamenta que ninguno de quienes las promovieron haya pedido disculpas.

“Después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos", señaló Tapia.

Para el dirigente, el problema no estuvo únicamente en las críticas posteriores al partido, sino en la gravedad de las acusaciones que se lanzaron contra los propios futbolistas.

“Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”, añadió.

Tapia dedicó buena parte de su mensaje a defender públicamente a los integrantes de la selección argentina y al cuerpo técnico.

Leo Messi y los futbolistas de la selección argentina, después de la final del Mundial / Europa Press

¿Traición?

“Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”, afirmó.

La frase más contundente llegó cuando abordó directamente las acusaciones de traición. “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado”.

El máximo responsable de la AFA también rechazó que el silencio posterior pueda servir para dar por cerrada la polémica. “No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, insistió.

Tapia exige una rectificación

La carta concluye con una defensa absoluta de los jugadores que disputaron la final contra España.

“Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa”, remarcó Tapia antes de recordar que, desde su punto de vista, ninguno de los integrantes de la Albiceleste tiene nada que justificar.

“Ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie”.

El presidente de la AFA cerró su mensaje con una sentencia dirigida directamente a quienes pusieron en duda la actitud del equipo argentino: “Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”.

Una respuesta especialmente contundente con la que Tapia pretende cerrar definitivamente cualquier teoría sobre una supuesta entrega de Argentina en una final del Mundial que terminó coronando a España.