Maldini, sobre la posible lista del Mundial: "Yo si fuera seleccionador, me llevaba a ocho jugadores del Barça"

Julio Maldonado 'Maldini' tiene clara su lista para el próximo Mundial. El comentarista de Movistar+ analizó a través de su canal de Youtube los jugadores que deberían ir a la selección en verano de 2026, bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

La selección española, que posee en sus vitrinas un Mundial, es una de las grandes favoritas a alzarse con el gran trofeo continental, aunque tendrá una dura competencia, como las selecciones de Francia, Argentina o Inglaterra, entre otras. Un Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, un escenario importante e inmenso para volver a ser grandes.

España logra su billete

Si se juega un Mundial masculino de fútbol, España no falla. La victoria del equipo de Luis de la Fuente frente a Georgia de este sábado prolonga, todavía de manera virtual (a expensas de que Turquía no le endose un 0-7 el martes en Sevilla) una racha que está en vigor desde hace más de medio siglo. Con la del verano que viene en EEUU, Canadá y México serán 13 ediciones consecutivas de presencia española en la Copa del Mundo.

Y como quiera que el siguiente Mundial, el de 2030, se jugará en casa, España ya tiene garantizadas 14 presencias seguidas en el torneo más importante del mundo. Solo tres selecciones en el mundo pueden presumir de una racha en vigor superior a la española.

España no falla a un Mundial desde Alemania 1974. Y se da la circunstancia de que, con las reglas de desempate actuales, la selección sí habría estado presente en esa cita. Finalizó la fase clasificatoria empatada a seis puntos con Yugoslavia e idéntica diferencia de goles. España había marcado uno más, pero esa regla no estaba en vigor entonces y se tuvo que jugar un partido de desempate en terreno neutral.

No caben todos en la lista

Solo entrarán 26. Es el número de jugadores que podrán subirse al avión para crucar el charco el próximo verano. La selección española tiene una gran plantilla y lo ha demostrado durante las Clasificatorias. Aunque Luis de la Fuente, parece tener las fichas más o menos predeterminadas.

Durante la Eurocopa, ya demostró tener un 'once tipo', con jugadores inamobibles como Unai Simón, Pedri, Zubimendi y Rodri, Merino o los tres de arriba: Lamine, Nico y Oyarzabal. Este último, ha explotado con la selección española, con cinco goles en siete partidos.

España llegará al Mundial con una plantilla totalmente madura respecto al último Mundial, tras el cambio de generación que impuso, con acierto, Luis Enrique en Qatar.

Los intocables del Barça

Hay muchos nombres que merecen estar, aunque bien es cierto que todavía queda mucho. Pueden haber lesiones y cambios de dinámicas. Maldini decidió analizar en su canal de Youtube lo que podría ser la lista para el próximo Mundial.

Los jugadores de la selección española felicitan a Ferran Torres tras su gol en Georgia / EFE

Para el comentarista de Movistar+, hay ocho jugadores del Barça que merecen ir. En defensa, Cubarsi y Eric Garcia. Tras la salida de Íñigo Martínez rumbo a Arabia y su renuncia a la selección, Maldini considera que esta pareja de centrales que funciona muy bien en Can Barça, serían una buena elección para el Mundial. Seguidamente, Pedri, Fermín, Olmo... y si está bien, Gavi. Estos cuatro centrocampistas deberían estar en la cita mundialista, aunque Maldini tiene dudas con Gavi, que sigue recuperándose de su lesión.

Por último, en la zona de ataque, Lamine Yamal, junto a Ferran Torres, son los dos jugadores que Maldini cree que deberían estar en la convocatoria. Lamine como titular y Ferran como revulsivo. Una larga lista, aunque todavía queda mucho.