Un Barça sin fútbol y sin orgullo tira la Copa

Faltó orgullo, faltó autoestima, faltó fútbol y, sobre todo, faltó espíritu de sacrificio. En resumen: un desastre total. Una primera parte indecente, impropia del Barça, en la que el equipo enseñó su peor cara de la temporada.

Balde fue una autopista; Casadó y Fermín pasaron de puntillas por el partido; los de arriba defendían con la mirada, y Lamine Yamal estuvo totalmente desacertado. Con ese panorama, el Atlético olía sangre y marcaba casi cada vez que pisaba el área.

Y la diferencia más sangrante con el equipo de Simeone no fue táctica: fue de hambre.

Los rojiblancos salieron al límite, con colmillo y mala leche competitiva; el Barça, en cambio, salió a pasear, a deambular con una parsimonia insultante. Si el Metropolitano fue un examen de carácter, el Barça lo suspendió sin excusas.

De hecho, encajar cuatro goles en una primera parte no es un accidente: es una alarma. Eso no te pasa por “mala suerte”. Ocurre cuando no compites, cuando no muerdes y cuando no estás.

Y sí, el Barça puede quedar fuera de la Copa del Rey. Pero eso, siendo grave, casi es lo de menos. Lo realmente preocupante es la imagen que deja el equipo. Exhibió sus carencias en público y, tras lo visto en el Metropolitano, queda la sensación de que son muchas más —y más profundas— de las que podíamos pensar.

A Hansi Flick le espera trabajo, y no poca. No solo para levantar el ánimo, sino para devolverle al equipo algo básico: una identidad competitiva. Porque el Barça no solo dio una mala imagen; dio una imagen triste. Y lo más duro es que pareció asumirla con resignación.

Es verdad que queda el partido de vuelta en el Camp Nou, pero en el fútbol cada vez se producen menos milagros. Si Flick consigue reconducir el juego y hacer que el equipo compita en lo que queda de Liga y Champions, ya podría considerarse un éxito.