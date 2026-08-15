Gordon ya sabe lo que es ser MVP jugando de '9'

Esta semana el Barça compartió una jugada del entrenamiento que se volvio viral. El motivo fue un golazo de Lamine, pero la la imagen dejó un detalle aún más interesante: la posición de Yamal como falso '9' con Gordon y Adeyemi en los extremos. No es la primera prueba que realiza en esta pretemporada Flick para una posición que, a la espera de ver qué ocurre con Julián, sigue sin un dueño claro. Hansi ha alineado a Hamza en los amistosos, pero también ha probado a Ebrima Tunkara en los entrenamientos.

No son las únicas opciones que tiene Flick en la plantilla: una de las más solventes es Anthony Gordon, que la temporada pasada con el Newcastle terminó pasando por delante de Woltemade y ya sabe lo que es ser MVP de un Europeo sub'21 jugando de '9'.

El Europeo que catapultó a Gordon como '9'

Gordon llegó al Europeo Sub-21 de 2023 como extremo, pero Lee Carsley encontró en él una solución para un problema que condicionó la preparación del torneo: las bajas de Folarin Balogun y Rhian Brewster dejaron a Inglaterra sin un delantero centro natural. El seleccionador decidió entonces desplazar a Gordon hacia dentro y utilizarlo en un papel poco habitual, como referencia ofensiva.

La apuesta no consistía en convertir a Gordon en un nueve clásico. Carsley buscaba aprovechar precisamente las virtudes que lo habían convertido en un extremo diferencial: velocidad, movilidad y capacidad para atacar los espacios. Gordon partía desde una posición central, pero tenía libertad para caer a la izquierda, recibir al espacio o alejarse de los centrales.

La fórmula funcionó especialmente bien porque Inglaterra contaba con jugadores como Gibbs-White, Palmer, Elliott o Emile Smith Rowe, capaces de ocupar los espacios que Gordon dejaba al moverse. El delantero podía salir de la posición de nueve para recibir, conducir y acelerar, pero también atacar el área y aparecer como un delantero convencional. Su gol de cabeza ante Israel fue un buen ejemplo de cómo sabe aprovechar su envergadura para hacer goles de '9' clásico.

Gordon terminó siendo una de las grandes revelaciones del campeonato y fue elegido MVP del torneo, después de contribuir con dos goles y una asistencia. Carsley convirtió a un extremo en un delantero centro móvil, con funciones de falso nueve, capaz de fijar centrales cuando era necesario, pero también de abandonar su posición para atacar espacios y generar ventajas desde otras zonas del campo.

Inglaterra se impuso a la final a una España (1-0) que jugó con Arnau Tenas, Víctor Gómez, Aitor Paredes, Jon Pacheco, Juan Miranda, Antonio Blanco, Álex Baena, Sancet, Rodri Sánchez, Abel Ruiz y Sergio Gómez. Curtis Jones marcó el gol que decidió la final, pero fue Gordon quien se llevó el MVP del torneo y protagonizó la gran irrupción mediática de aquella generación en Inglaterra.