Hansi Flick sigue haciendo pruebas con el '9': "Es fantástico y puede adaptarse"

A día de hoy, Hansi Flick no cuenta con ningún delantero centro puro en la plantilla del FC Barcelona. Robert Lewandowski se marchó a principios de verano rumbo a la MLS, donde ya marca goles con los Chicago Fire, y Ferran Torres jugará en el París Saint-Germain. Mientras, la gran aspiración, que no es otra que Julián Álvarez, se resiste porque el Atlético de Madrid sigue inflexible en su postura y el delantero no da el paso que puede ser definitivo. Flick trabaja con lo que tiene y lo cierto es que tiene la fortuna de disponer de delanteros polivalentes que pueden ocupar varias posiciones. Y si es necesario, también la del '9'.

Mucho se ha hablado de la tendencia natural de Lamine Yamal a que acabe siendo el punta del equipo, un 'falso 9' a imagen y semejanza de Leo Messi. El argentino dejó la banda con el paso de los años para convertirse en un goleador histórico. El de Rocafonda, por ahora, se encuentra más cómodo en el extremo diestro. Flick, por su parte, ha pasado en declaraciones públicas de verlo solo en la banda a admitir, a principios de este mes de agosto, que el de Rocafonda "es un jugador fantástico, de clase mundial, por lo que también se puede adaptar".

En las imágenes servidas por el FC Barcelona de uno de los 'típicos' partidillos de entrenamiento, se aprecia un gol de Lamine Yamal desde la posición del '9'. Doble pared, control con la derecha y colocación de clase con su mágica zurda. Anthony Gordon está por la izquierda y Karim Adeyemi, por la derecha. Es un tridente que bien podría arrancar la LaLiga en Elche.

Opciones Gordon y Adeyemi

Precisamente, tanto el inglés como el alemán conocen bien la posición de '9' y en algunas ocasiones, jugaron en punta en el Newcastle United y el Borussia Dortmund, respectivamente. Y aunque donde mejor rinden, como Lamine, es por los extremos, el propio Flick también recordó en la reciente rueda de prensa que "Gordon y Adeyemi pueden jugar en ambos lados, también como un '9', así que en realidad tenemos muchas opciones", fueron sus palabras.

Flick no le quita ojo a Gordon durante el entrenamiento / X

Lamine Yamal regresó de las vacaciones tras conquistar el Mundial este miércoles de enero, así que en el amistoso de Basilea ya podría tener unos minutos si Flick lo considera necesario. Y quién sabe si ocupando esta posición de falso '9' que ya ensayado en recientes entrenamientos.

Anthony Gordon y Karim Adeyemi ya llevan varios días de entrenamiento, sobre todo el alemán, pues no estuvo presente en el Mundial en una decisión muy comprometida del ya ex seleccionador, Julian Nagelsmann.

En todo caso, la voluntad de Hansi Flick sigue siendo la de tener en su equipo a un delantero centro puro y diferencial. Y si puede ser, que éste sea Julián Álvarez. La 'araña' es el número 1 en las preferencias por la capacidad que tiene en la presión y el trabajo, además de las cualidades propias de un delantero centro.