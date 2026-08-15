Josué Caicedo, todos los escollos superados en el Barça

El Barça Atlètic ha incorporado este verano a su plantilla a Josué Caicedo, lateral izquierdo ecuatoriano de 18 años que llega procedente de LDU de Quito. El acuerdo entre clubes se ha cerrado bajo la fórmula de una cesión con opción de compra al término de la temporada. En caso de que el club azulgrana decida no ejecutar dicha opción, el futbolista regresará a su entidad de origen.

Caicedo ya posa con la camiseta del Barça / FCB

A pesar de su juventud, Caicedo cuenta con experiencia en el fútbol profesional tras haber jugado varios partidos en la primera división de Ecuador y haber debutado en la Copa Libertadores. Se trata de un lateral con un perfil de más de 1,80 metros de estatura que destaca por su recorrido por la banda y su despliegue físico.

Burocracia resuelta para la competición

Según ha podido saber SPORT, el club ya ha completado todos los trámites burocráticos y la documentación correspondiente. Por lo tanto, el jugador ha superado los escollos legales y se encuentra oficialmente inscrito, lo que le habilita para competir en la Segunda RFEF desde el inicio del campeonato.

Josué Caicedo se ejercitó por primera vez con el Barça Atlètic / FCB

De esta manera, está previsto que Caicedo entre en la lista de convocados para el partido de este sábado frente a L'Hospitalet, correspondiente al Trofeo Ciudad de Hospitalet. La intención del cuerpo técnico es que el futbolista se desplace con el equipo para integrarse en la dinámica del grupo.

Estado físico e integración táctica

Caicedo apenas acumula un par de entrenamientos a las órdenes de Juliano Belletti tras su llegada desde Quito. Aunque ha mantenido el trabajo físico de forma individual en las semanas previas, la gestión de sus primeros minutos en el campo dependerá de la decisión del entrenador brasileño debido al reciente viaje.

El proceso de adaptación del jugador se centrará en ajustar sus características de juego al estilo asociativo, la pausa y la combinación en corto que requiere el modelo táctico del filial azulgrana.