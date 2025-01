Los datos que impugnan las quejas de Toril antes del Clásico

El entrenador del Real Madrid, Alberto Toril, estalló contra la organización de la Supercopa tras clasificarse para la final que su equipo disputará este domingo (12.00h, Butarque) ante el FC Barcelona.

"No entiendo muy bien el calendario, que tengamos que jugar con menos de tres días la final, eso favorece al rival de la otra semifinal [o sea, el Barça], que llegará mucho más descansado. Muscularmente es muy difícil de recuperarse", dijo el técnico blanco.

"El Barcelona elige cuándo entrena, nosotras, no", añadió Toril. "Nosotros tenemos que levantarnos el sábado a las 8.00h para entrenar. Siempre nos pasa a nosotros. Me gustaría que cuando volviéramos a jugar un partido como este, la situación fuera al revés. Si miráis la hemeroteca, de todos los partidos que he vivido, el 70% o el 80% de las veces siempre jugamos en peores condiciones. A ver, si nosotras, por alguna vez, podemos llegar en mejores condiciones que ellas o al menos las mismas", añadió Toril.

Mirando, precisamente, la hemeroteca, los datos hablan por si solos: de los catorce clásicos a partir de la temporada 2021-2022, contando esta final del domingo, el Barça habrá tenido más descanso que el Madrid en seis partidos, de los cuales tres han sido en Madrid, por lo que implica un desplazamiento. En cinco, solo uno menos, el Madrid ha tenido más descanso que el Barça, y cuatro de ellos -uno más- han sido en la capital española, con lo cual no hay desplazamiento. Y en tres, los días de descanso han sido los mismos para ambos equipos.

Así que no es un 70% o un 80%, el número de enfrentamientos en los que el Barça ha tenido más días de descanso que el Madrid, sino un 60% contando la final del domingo. Pero al Barça hay que añadirle los desplazamientos, que son más y, por supuesto, perjudican ese descanso. Nueve de los últimos 14 clásicos, contando esta final de Supercopa, han sido en Madrid.

Los criterios para elegir

Las quejas de Toril vienen porque, de las dos franjas de entrenamiento y rueda de prensa posibles, el Barça ha elegido la segunda: la rueda de prensa de Pere Romeu y Cata Coll es a las 11.40h y el entrenamiento, a las 12.00h. Mientras que el entrenamiento del Madrid será a las 10.00h y la rueda de prensa de Toril y Weir, a las 11.10h.

El criterio para poder elegir viene dado por la RFEF y es algo que los clubes ya sabían desde la reunión con la organización de hace unas semanas. El orden de prioridad para poder elegir los entrenamientos es el siguiente: Campeón de Copa (Barça), Campeón de Liga (Barça), Subcampeón de Copa (Real Sociedad), Subcampeón de Liga (Real Madrid). Así que en cualquier caso el Barça hubiese podido elegir por delante del Madrid por su condición de campeón de Copa y de Liga