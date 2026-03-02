FC Barcelona
Belletti, sobre la gestión de los jóvenes: "Es importante que ellos sepan dónde están"
El entrenador del Barça Atlètic explicó su forma de entrenar y gestionar un grupo de jugadores en el Mobile World Congress
En plena lucha por el ascenso a Primera Federación, Juliano Belletti repasó su método de entrenamiento en el Sports Tomorrow Congress del Mobile. El brasileño se quedó al mando de la filial azulgrana este mismo verano tras un buen paso por el Juvenil A y entiende de qué manera debe gestionar a los jóvenes talentos.
"Es importante que ellos sepan dónde están. Es un club que da oportunidades a los jóvenes jugadores y que los prepara bien. Intento mantener el equilibrio. Son jóvenes, la media de edad es de 19 años. Apunto los nombres de los jugadores en la pizarra blanca del vestuario, pero al lado pongo su edad. Se habla diferente con ellos. Tengo jugadores de 23 y 24 años, pero también de 17 o 15", afirmó ante todos los oyentes.
El Barça Atlètic es uno de los más jóvenes de los últimos tiempos. Una media de edad de 19 años que ha bajado incluso más estos últimos días tras la llegada de Ebrima Tukara a sus órdenes.
Belletti también explicó algunas de las normas internas que tiene con sus jugadores para evitar que se distraigan y estén metidos en modo competición: "El móvil en el vestuario está prohibido, pero tengo que darles otra cosa que hacer. Les pongo una pantalla en el vestuario donde les envío información del partido, del entrenamiento, para que ellos tengan conocimiento de cómo van las cosas. También les enseño datos suyos para hacer una competición entre ellos: el que ha corrido más kilómetros, el que ha chutado más, el más rápido en aquel partido...".
Estar en el Barça es un privilegio, es una frase que el brasileño tiene muy clara. Las jóvenes estrellas del Barça suelen tener prisa para jugar con el primer equipo y saltarse etapas formativas, pero Belletti les recuerda los valores del club: "Les hago entender dónde están y ellos lo valoran. Hay un nivel competitivo dentro del equipo. Intento gestionar partidos para que evolucionen como futbolistas. Un buen equipo son muchos talentos juntos. En el fútbol formativo del Barça hay mucho talento, pero tenemos que hacer que trabajen para el equipo. Les hago entender que el mejor jugador del equipo es el equipo. Sin dejar atrás la humildad, no dejar de tener ambición de mejorar", finalizó.
