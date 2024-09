La anécdota de Eto'o en el descanso de la final de la Champions del 2006 que cambió todo

El Barça levantó en París su segunda Champions League. Fue en 2006, durante el proyecto liderado por el holandés Frank Rijkaard, cuando el Barça reverdeció viejos laureles. El Barça llegó al Stade de France como campeón de Liga, pero mantuvo la intensidad para no fallar como en Atenas (1993-1994). Hasta diez participaciones disputó el FC Barcelona sin éxito para alcanzar nuevamente la gloria. Fue una Champions en la que el Barça no tuvo muchas complicaciones y en la que Samuel Et'oo, leyenda del Barça y delantero de esa final, cambió el partido gracias a una 'charla' en el descanso.

Eto'o reanimó a un vestuario cabizbajo

Así lo confesó durante una entrevista en 'The Bridge', un canal de Youtube en la que también estuvo presente Aurélien Tchouaméni, presentador del programa. Eto'o fue el héroe de la final. Levantó un gol inicial de los ingleses con un golazo y posteriormente Belletti firmó el gol de la victoria bajo una pertinaz lluvia. Fue un momento histórico, pero el cambio de rumbo del partido sucedió tras un discurso que protagonizó en el descanso, en la que Samuel Eto'o cogió los mandos y alzó la voz.

"En 2006, al descanso la final de la Champions en el Stade de France, estábamos 1-0 abajo y el Arsenal con 10. ¿Sabéis por qué íbamos perdiendo? Porque Ronaldinho, el mejor jugador, quería jugar solo. Llego al vestuario, todos tienen la cabeza gacha. Frank (Rijkaard) estaba al otro lado, perdido. Yo les dije: pero ¿qué hacéis? Levantaros, voy a marcar, sigo aquí, ¿a qué tienes miedo?", recordó Eto'o, que después desveló que Ronaldinho se disculpó con el resto del equipo por haber querido hacer la guerra por su cuenta.

El perdón de Ronaldinho

Ese día, el Barça salió bien parado y la historia le sonrió, pero en el minuto 45, en el vestuario del Barça las cosas no pintaban tan bien. El camerunés contó que pidió una reacción a sus compañeros para levantar el marcador y desveló que Ronaldinho se discupó en el vestuario por ir por debajo en el marcador.

"Le digo: Ronnie, o juegas con nosotros o te vas a sentar en el banquillo. Y ahí es donde se ve al gran jugador. Nos reunió a todos y nos pidió perdón", dijo Eto'o, que agradeció el gesto de Ronaldinho.

Un delantero repleto de historia... y anécdotas

El camerunés defendió la camiseta del FC Barcelona en 199 partidos, anotando 130 goles y repartiendo 41 asistencias entre la temporada 2004-05 y la 2008-09. Ganó ocho títulos, entre ellos tres Ligas y dos Champions. Cerró su etapa azulgrana con el primer proyecto de Pep Guardiola, coronado con el triplete de 2009 (Liga, Copa y Champions).

Samuel Eto'o siempre fue un jugador que no dejó indiferente a nadie. Dentro del campo su rendimiento era excelso, pero fuera de los terrenos de juego también era noticia por sus reivindicaciones y por su carácter indomable. En The Bridge contó también que un día marcó un hat-trick en 45 minutos para irse de fiesta. "Una vez, mientras estaba en el Inter, tenía que venir a París para una fiesta con amigos", empezó contando el que fuera delantero del Barça. "Tuve que ir a decirle a Leonardo, que era mi entrenador: 'escucha, Leo, aeropuerto de Milán... en el minuto 45 habré marcado 3 goles'. Al descanso ya los había marcado y me sustituyó", concluyó Eto'o entre risas.

Lo curioso de esta historia, que recuerda a la de Romario con Cruyff y el carnaval de Rio de Janeiro (marcó dos goles antes del minuto 20 y cogió un avión para no perdérselo), es que durante su estancia en el Inter, Eto'o solo marcó un hat-trick en una ocasión.