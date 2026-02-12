Iturralde no da crédito ante la actuación del VAR en el gol anulado al Barça en Copa: "Esto es denunciable"

El Atlético de Madrid - FC Barcelona de la ida de semifinales de Copa del Rey ha contado con una polémica muy sonada. El conjunto azulgrana consiguió materializar un tanto para intentar volver a meterse en la eliminatoria, pero este fue eliminado tras una interminable revisión que dejó más dudas que certezas.

Pau Cubarsí, el artífice del gol, recibió por detrás de la pelota tras un toque mínimo de Lewandowski. Nada parecía indicar en las innumerables repeticiones que el tanto pudiese ser anulado, pero finalmente se decretó que el polaco estaba mínimamente adelantado en el momento de la recepción.

Si bien es cierto que tanto Cubarsí como Lewandowski se encontraban habilitados en el disparo previo de Fermín, el conjunto de rebotes en el área propició que la acción fuese revisada.

Ambos jugadores del Barça se encontraban habilitados en el momento del tiro de Fermín López debido a la posición de Matteo Ruggeri, pero el conjunto de rebotes en el área hizo que Pablo González revisara la acción. La clave en la acción fue el toque del '9' del Barça con su rodilla tras el rebote del balón en Hancko, momento en el que el VAR paró la acción y determinó que la posición del central culé era más adelantada a la del penúltimo defensor colchonero, según la tecnología de fuera de juego.

Esta es la imagen del VAR / X

Más allá de la polémica por la posición de Lewandowski, el hecho más criticado es que el partido estuviese detenido seis minutos para señalar un fuera de juego, algo que forma parte del día a día en el mundo del fútbol. Iturralde González, exárbitro y analista en la SER, se pronunció con dureza al respecto.

"Ahora sí que esto es denunciable. Tú puedes estar 5-6 minutos para marcar la línea, pero es que el fuera de juego es de Lewandowski. ¿Qué puedes tardar en marcar la línea de Lewandowksi? Que me lo expliquen", opinó el exárbitro de Primera División.

Noticias relacionadas

Respecto a la anulación del gol, Iturralde se mostró igual de contundente. "Es una chapuza muy gorda. No puede ser fuera de juego".