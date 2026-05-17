FC BARCELONA
Una Liga perfecta en casa, el último récord por el que luchará el Barça de Hansi Flick
El FC Barcelona cierra ante el Betis la temporada en el Spotify Camp Nou con un claro objetivo
LaLiga 2025/2026 será recordada por todos los barcelonistas por la que se conquistó en el clásico contra el Real Madrid. No podrá pasar a la historia como la segunda Liga azulgrana de los 100 puntos tras el KO en Mendizorroza, pero sí todavía queda un objetivo colectivo por el que luchar: un campeonato perfecto en casa. Si los de Hansi Flick vencen este domingo (21.15 horas) al Betis, habrá pleno de victorias en los partidos jugados como local. 19 de 19. Precisamente, la temporada en la que hasta tres escenarios distintos han acogido al Barça: el Johan Cruyff, el Lluís Companys y el Spotify Camp Nou.
No será la primera vez de la historia que el FC Barcelona que ocurra este registro en caso de doblegar a los verdiblancos, pero para encontrar la anterior hay que remontarse ni más ni menos que 66 años, la campaña 1959-1960, cuando solo había 16 equipos. El conjunto entrenado por Helenio Herrera, el mítico HH, tenía a futbolistas de altísimo nivel como Luis Suárez (que ese año, en 1960, se convirtió en el primer español en conquistar el Balón de Oro) o el goleador Zoltan Czibor, integrante de la selección húngara que hacía estragos.
El último equipo que logró firmar una Liga perfecta en su estadio fue el Real Madrid de la campaña 1985/1986, entrenado por el tinerfeño con ascendencia irlandesa Luis Molowny y con el mexicano Hugo Sánchez como máximo estilete.
Del Johan al Camp Nou
Si el Barça consigue el pleno de victorias ligueras en su feudo, tendrá la particularidad de haberlo conseguido en tres estadios distintos debido a las obras del Spotify Camp Nou. Antes de regresar a su casa, los de Hansi Flick pasaron por los 'exilios' del Estadi Johan Cruyff y del Olímpic de Montjuïc.
En la casa habitual del Barça Atlètic y del femenino, los de Flick disputaron dos encuentros con el valor añadido de golear y no recibir un solo gol: 6-0 al Valencia y 3-0 al Getafe.
En la montaña mágica, los resultados fueron más ajustados, pero victoriosos igualmente: 2-1 a Girona y Real Sociedad, y 3-1 al Elche.
Y en el Spotify Camp Nou, la racha empezó con un 4-0 al Athletic Club de Bilbao y siguió con los siguientes triunfos hasta completar un total de 13 a la espera de la guinda contra el Betis: 3-1 al Alavés y al Atlético de Madrid, 2-0 a Osasuna, 3-0 a Oviedo, Mallorca y Levante, 4-1 al Villarreal, 5-2 al Sevilla, 1-0 al Rayo Vallecano, 4-1 al RCD Espanyol, 1-0 al Celta y 2-0 al Real Madrid.
Un Barça sin piedad como local y con una increíble capacidad goleadora, pues suma 54 tantos a favor, mientras que ha encajado solo 9.
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