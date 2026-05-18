Hansi Flick: "Echaremos de menos a Lewandowski"

La despedida de Robert Lewandowski, el pleno histórico en casa y la planificación de la próxima temporada marcaron buena parte de la comparecencia de Hansi Flick tras la victoria del Barça ante el Betis (3-1), un triunfo que permitió al conjunto blaugrana cerrar la temporada con un dato inédito: 19 victorias en 19 partidos en casa, algo nunca antes conseguido en la historia de la Liga.

Lewandowski se despide del Spotify Camp Nou / Gorka Urresola

La noche estuvo inevitablemente marcada por la emotiva despedida de Lewandowski. El delantero polaco recibió el cariño del estadio en un adiós cargado de emoción y Flick quiso detenerse especialmente en ello. “Fue una noche perfecta para él. Estaba muy emocionado. Puedes notar que su alma y su corazón están aquí, en esta ciudad y en este club. Solo puedo decir gracias”, resumió el técnico alemán.

La salida de Lewandowski abre ahora una gran incógnita en la planificación deportiva del Barça: encontrar un sustituto de garantías para el ‘9’. Flick evitó dar nombres, pero sí explicó el perfil que busca el club. “¡El nuevo delantero tiene que tenerlo todo! En la forma en que jugamos es importante que un delantero esté conectado con el equipo, pero al final también necesita ser un auténtico número 9. Veremos. Vamos a echarlo de menos, pero él a nosotros también”, comentó.

Robert Lewandowski, antes de jugar su último partido con el Barça en el Camp Nou / GORKA URRESOLA

Preguntado por la posibilidad de no fichar un delantero centro puro ante la dificultad económica y el alto coste del mercado, Flick insistió en que el club tiene clara la hoja de ruta. “Tenemos las ideas claras, ahora tenemos que esperar al mercado. No será fácil, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Soy optimista y creo que la próxima temporada tendremos un muy buen equipo”, señaló.

Raphinha y Joao Cancelo

El entrenador azulgrana también fue cuestionado sobre el vínculo tan especial que muchos futbolistas extranjeros desarrollan con Barcelona y el Barça. Flick, que ha vivido en primera persona ese fenómeno, dejó una reflexión muy personal: “Desde mi perspectiva, aquí te dan confianza, creen en ti. El ambiente en el vestuario es increíble. El club es uno de los más grandes del mundo y además la gente de Barcelona es maravillosa. En el día a día, la gente por la calle es muy amable. Es algo increíble, nace del corazón de las personas y se nota. Por eso todo el mundo ama estar aquí”.

Raphinha hizo un doblete ante el Betis / GORKA URRESOLA

Otro de los nombres propios fue Joao Cancelo, uno de los futbolistas más importantes del curso y cuyo futuro sigue sin resolverse. Flick no escondió su admiración por el portugués, aunque admitió que la operación no será sencilla. “Todo el mundo puede ver lo que nos da. Lo aprecio muchísimo, pero al final no es fácil saber si podremos ficharlo. Tenemos que esperar, pero ha sido fantástico para nosotros”, aseguró.

Cancelo logró el tercer gol del Barça ante el Betis / GORKA URRESOLA

También tuvo palabras de elogio para Raphinha, cuyo regreso tras lesión considera clave. “Rapha es muy importante para nosotros. A su mejor nivel es increíble. Para mí seguirá aquí y jugará muchos años con nosotros. Estoy muy feliz de que haya vuelto. Es remarcable cómo hemos ganado La Liga con las lesiones que hemos tenido en jugadores como él”, apuntó.

Por último, Flick valoró el impecable rendimiento del Barça como local, con un pleno de victorias que ya forma parte de la historia del club. El técnico atribuyó el mérito al grupo, aunque quiso destacar especialmente el papel del entorno del Camp Nou. “Todo es gracias al equipo, pero la conexión con los aficionados marca la diferencia. Es una sensación increíble y le da al jugador un 5% o un 10% más de posibilidades de rendir”, concluyó.