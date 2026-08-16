Los fichajes brillan y le meten una manita al Basilea

El Barça volvió a ganar en Basilea (2-5), pero no como en la famosa final de Recopa ante el Fortuna Düsseldorf. Esta vez no había ningún título europeo en juego, solo las últimas pinceladas de una pretemporada que está llegando a su final. Y un partido en el que Flick pudo contar por primera vez con todos sus futbolistas tras las vacaciones de los mundialistas, ya están todos listos.

Adeyemi, Hamza, Lamine y Bisiwu fueron los goleadores, pero también Xavi Espart se sumó a los grandes protagonistas tras un gran encuentro. Además, pudimos ver los primeros minutos de Anthony Gordon en el Barça en un estadio que se llenó de camisetas azulgranas para ver un duelo entre dos históricos del fútbol europeo.

Adeyemi se estrena y Espart impresiona

Flick salió en Basilea con un once reconocible por primera vez en toda la pretemporada. El alemán estrenó tridente en ataque con la primera titularidad de Gordon. El inglés se estrenaba con el Barça y lo hacía en banda izquierda. Mientras los culés siguen esperando al tan ansiado nueve, Flick apostó por Raphinha.

Aunque de los tres de ataque, el más destacado fue Karim Adeyemi. El ex del Dortmund marcó el primer gol del partido tras recibir una gran asistencia de Raphinha dentro del área. Adeyemi controló, regateó y fulminó. Su primer tanto de azulgrana.

Quien sí que sorprendió fue Xavi Espart. El 'nuevo Lahm' de Flick salió en el centro del campo y junto a Bernal estuvo muy fino. Filtró pelotas y se movió como un centrocampista de toda la vida.

Eso sí, el primer tiempo terminó de la peor manera para los culés cuando el Basilea igualó el encuentro en una jugada muy mal defendida.

Hamza y Bisiwu piden paso

A falta de un delantero centro para el primer equipo, Hamza se está ganando un sitio con su pretemporada. El egipcio entró en el tiempo de descanso substituyendo a Gordon y no tardó nada en volver a mojar. Su tercer tanto en estos cinco amistosos llegó a los cinco minutos de estar sobre el césped.

Y es que hay algo que no le falta a Hamza: olfato de gol. El delantero aprovechó un gran pase tenso de Adeyemi para embocar la pelota dentro del área pequeña. Un remate de puro delantero centro.

Fue a partir de ese momento que Flick empezó con el carrusel de cambios y recuperó a los internacionales campeones del mundo. Lamine Yamal, Cubarsí y Olmo tuvieron sus primeros minutos en esta pretemporada.

El '10' no tardó mucho en dejar su marca en St. Jakob Park y aprovechó un claro penalti sobre Koundé para marcar el tercero. Llegar y besar el santo. Lamine ya está aquí. Aunque el Basilea respondería rápidamente en otro penalti provocado por Fariñas.

Parecía que el encuentro estaba cerrado, pero faltaban los minutos de Bisiwu. Al belga le bastaron cinco minutos para meter una manita al Basilea con un doblete. El primero con un remate de una calidad espectacular y el segundo aprovechando un regalo de Lamine Yamal tras un grave error de la defensa. El extremo de 18 años vivió en Suiza su primera gran tarde como culé.

'Laminemanía' en Suiza

A pesar de todos los nombres nuevos, Basilea solo tenía ojos para un jugador del Barça. Los suizos se volvieron locos cada vez que Lamine Yamal entraba al terreno de juego. Cuando salió a calentar y cuando entró en el campo, se llevó una sonora ovación de todo St. Jakob Park.

Lamine Yamal, un icono en Suiza / Gorka Urresola

De hecho, muchos aficionados llegaron al estadio vestidos de azulgrana culé con el 10 y su nombre a la espalda. Y muchos en el estadio celebraron su tanto de penalti a pesar de ser en contra de su equipo. Lamine es un icono incluso en Suiza.