La petición de Xavi Pascual para abandonar el Barça y fichar por el Dubai

Xavi Pascual vuelve a ser pasado en el Barça. Después de cerrar de manera prematura su segunda etapa en el conjunto azulgrana, el técnico de Gavà volvió a hacer las maletas para abandonar la capital catalana y dirigirse hacia Dubai, su nuevo hogar hasta 2029.

Pascual firmó el pasado mes de noviembre un contrato con el Barça que le vinculaba al equipo hasta 2028, pero tanto él como su agente se guardaron una cláusula liberatoria de unos 400.000 euros que se podía ejecutar tras terminar el pasado curso. Y así fue, tras confirmarse un tercer año en blanco, con la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey a manos de Baskonia, la no clasificación para el play-off de la Euroliga y la dolorosa derrota en la final de la ACB ante un Valencia Basket que aplastó a los azulgranas en la eliminatoria por el título liguero.

Xavi Pascual, junto a sus jugadores / Valentí Enrich

A por su segunda Euroliga 17 años después de la primera

El nuevo desafío de Pascual se encuentra en Oriente Medio, con ese fichaje por Dubai que Pascual cree que le acercará a conseguir su segunda Euroliga 17 años después de aquella primera conquista histórica en París. Es su gran obsesión, tal y como desveló el General Manager del equipo, Dejan Kamenjasevic, en una reciente entrevista al medio 'Mozzart Sport'.

El máximo dirigente deportivo del Dubai Basket habló de como se produjo la llegada de Pascual al equipo. "Salió del Barça pese a tener un contrato por dos años. Renunció a ello para firmar un nuevo igual que el que tenía en Barcelona, así que seguro que no vino por dinero", afirma Kamenjasevic.

"Él es un gran catalán, un gran barcelonista, y cuando se habla de un entrenador de su nivel, como Obradovic o Jasikevicius, hace ya mucho que no trabajan por dinero. Lo hacen por los resultados, la satisfacción personal, por ganar y por dejar un legado. Son personas que sienten el baloncesto y para quienes el basket es una forma de vida", detalló un GM de Dubai que también desveló cuál fue la primera petición de Pascual para aceptar la oferta del cuadro de Emiratos Árabes.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

La primera petición de Pascual para fichar por Dubai

"Quiero un equipo competitivo para poder luchar por la Euroliga", comentó Kamenjasevic. "Solo ha conseguido una y es uno de los mejores entrenadores de Europa. Quizás decisiones como alargar su primera etapa en el Barça, fichar por el Panathinaikos lejos de su mejor momento o el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania cuando dirigía al Zenit hicieron que solo haya ganado una. Pero por conocimientos, nivel, por cómo hablan de él los demás, especialmente los jugadores, es uno de los mejores entrenadores de Europa ahora y de todos los tiempos. Irradia optimismo, energía y tiene ese carisma que podría permitirnos en Dubai dar ese siguiente paso que queremos", explicó un Kamenjasevic que también desveló otras demandas del técnico catalán.

"Pascual nos exigió mantener al 90% de la plantilla de la temporada pasada. Eso significa que se hicieron bien con apuestas como las de McKinley Wright o Mfiondu Kabengele. Era importante mantener a unos 12 de los 15 jugadores que ganaron la pasada edición de la ABA League".

Dubai basket se llevó la ABA League 25/26 / Twitter: @dubaibasket

Las caras nuevas del conjunto de Emiratos

De cara a la próxima temporada, Dubai ha incorporado a Ellie Okobo, Davion Mintz, Jaron Blossomgame, Mamadi Diakité y al exazulgrana Tornike Shengelia. Siguen buscando a un director de juego, con un Thomas Walkup como objetivo prioritario. El base estadounidense tiene contrato con el Olympiacos, y tocará llegar a un acuerdo económico con el conjunto griego para poder lograr su fichaje.