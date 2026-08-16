Alineación del FC Barcelona ante el Basilea en el amistoso de pretemporada

El Barça afronta esta tarde en Basilea el cuarto partido de preparación de la pretemporada 2026-2027. El conjunto blaugrana se mide al FC Basel en un nuevo test para Hansi Flick, después de los encuentros disputados ante el CE Europa y el Birmingham City, además del triangular celebrado en Udine frente al Nottingham Forest y el conjunto local.

El encuentro servirá para seguir repartiendo minutos entre los futbolistas de la primera plantilla y los jóvenes que están teniendo protagonismo durante esta pretemporada. Flick continúa probando piezas y combinaciones a una semana del inicio de LaLiga para el Barça en Elche, en una fase en la que el objetivo principal sigue siendo acumular ritmo y carga de trabajo.

Los elegidos de Flick

En la portería, Joan Garcia será titular por delante de Szczesny. El polaco había tenido protagonismo en estos primeros encuentros de preparación però el de Sallent, que se incorporó hace una semana a los entrenamientos tras ganar el Mundial, arrancará de inicio.

Entre las novedades destaca nuevamente la presencia de Karim Adeyemi, que continúa sumando minutos de inicio después de ser el único fichaje que pudo incorporarse en los primeros compases de la pretemporada. El alemán repetirá en el frente de ataque junto a Raphinha y el debutante Anthony Gordon. El inglés que solo ha tenido una semana de entrenamientos tras conseguir el tercer puesto con Inglaterra en el Mundial, pero su estado de forma ha convencido a Flick.

También tendrá una nueva oportunidad Xavi Espart, que ocupará el lateral derecho. El canterano está aprovechando los minutos de pretemporada para convencer a Flick y vuelve a aparecer en una defensa en la que también estarán Christensen, Gerard Martín y Alejandro Balde. El canterano es el jugador con más opciones de quedarse en el primer equipo.

En el centro del campo, Marc Bernal será el ancla del equipo junto a Eric Garcia, que también volvió antes de tiempo y vuelve a ser el multiusos de la plantilla. Fermín López será el titular en la mediapunta. El andaluz, tras superar la lesión que le hizo perderse el Mundial con España, sigue acumulando minutos y apunta a ser una de las puntas de lanza del equipo en este inicio atípico de curso por la falta de efectivos.

El once del Barça

Así, el Barça saldrá con el siguiente once titular oficial: Joan Garcia; Espart, Christensen, Gerard Martín, Balde; Bernal, Eric, Fermín; Raphinha, Adeyemi y Gordon.