Ferran Torres, fuera de la convocatoria del PSG para la Supercopa de Francia

El debut de Ferran Torres tendrá que esperar. El delantero español no ha sido convocado para el partido que disputará el PSG este domingo ante el Lens. Un duelo que puede dar el título de la Supercopa de Francia al conjunto parisino. Tampoco estará presente en el estadio Mika Godts, la otra incorporación de esta semana en la capital francesa. Tocará esperar.

Este sábado se anunció el fichaje del atacante español por el PSG, en una operación que se ha cerrado por unos 50 millones de euros. Para Luis Enrique no ha sido necesario incorporar a sus nuevos fichajes para el duelo de este fin de semana y prefiere verlos en algún entrenamiento más antes de que salten al terreno de juego defendiendo el nuevo escudo de la institución.

La Supercopa de Francia enfrenta al campeón de la Ligue 1, en este caso el PSG, contra el ganador de la Copa de Francia, que fue el Lens. El conjunto parisino llega en un gran estado de forma a la cita, después de alzarse con la Supercopa de Europa esta misma semana ante el Aston Villa. Como si no hubiera existido este verano, los de Luis Enrique siguen imparables.

Por tanto, se espera que el debut de Ferran se dé en el partido inaugural de Ligue 1. El PSG iniciará su defensa del título contra el Rennes el próximo 23 de agosto, dentro de una semana. Para entonces, Ferran y Godts ya llevarán algunos entrenamientos más y es muy probable que entren en la convocatoria. Para el duelo ante el Lens de este domingo, sí que están otros fichajes como Digne o Akilouche.

Luis Enrique: "Ferran Torres encaja perfectamente con lo que buscamos" / X

Ferran Torres lucirá el dorsal '9' en el PSG y ha firmado un contrato que lo vincula en París hasta el año 2031. "El PSG es el club ideal para ganar la Champions League. Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de trofeos posible", aseguró.

"Siempre lo he dicho: para mí, Luis Enrique era como un padre en el mundo del fútbol. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre me dio una gran confianza. Volver a trabajar juntos es fantástico para mí". Una felicidad que también comparte su entrenador, el cual afirmó estar "muy contento" con la llegada de Ferran. "Es un jugador de clase internacional, lo conocemos muy bien. Se adaptará a lo que queremos, puede jugar en cualquier posición en la delantera. Es una gran noticia haberlo fichado".