Del puñetazo a Valverde a perder la Liga en el Camp Nou: el Madrid se acaba de desangrar en su semana negra

El Barça es campeón de Liga. En casa, ante el eterno rival y de manera totalmente merecida. El equipo de Hansi Flick validó su premio en el Camp Nou, con bajas, como el Real Madrid, y con una unión difícil de encontrar en la máxima élite. Que se lo pregunten a Álvaro Arbeloa, que, con los incendios que está teniendo que gestionar últimamente, se le está poniendo más cara de bombero que de entrenador.

El técnico merengue fue al Camp Nou a acabar de 'morir'. La sensación colectiva era que el Barça iba a conquistar esta Liga ante su gente y contra el Madrid. No porque estuvieran jugando mejor que los blancos, que también, sino por la semana previa que se vivió en la capital.

Del bofetón de Rüdiger a Carreras a las peleas entre Valverde y Tchouaméni, que acabaron con el uruguayo en el hospital por abrirse la cabeza contra una mesa. Aunque el capitán blanco desmintió que llegasen a las manos, prácticamente todo lo que se ha filtrado desde el vestuario blanco apunta a que sí hubo “piñas”.

Un aficionado sostiene una pancarta de Valverde y Tchouaméni antes del clásico / Valentí Enrich

La violencia no ha sido lo único a lo que ha tenido que hacer frente un Arbeloa que sorprendió a propios y extraños cuando, antes de condenar lo sucedido, dejó una frase para la posteridad: “Yo tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf”, y mostró su preocupación porque el incidente traspasara las puertas del vestuario blanco.

El técnico de Salamanca tuvo que gestionar también múltiples faltas de respeto: algunas hacia su persona, después de que varios medios explicaran que los nacionales que no juegan lo llaman “cono”, y otras hacia el club y la plantilla, personificadas en un Kylian Mbappé que ha logrado poner de acuerdo a amigos y enemigos en una petición vía web para que deje el club, con decenas de millones de firmas.

El francés, ausente a todo lo que pasaba en Valdebebas, decidió disfrutar de la vida lejos de Madrid y en plena recuperación y no llegó a tiempo para el Clásico. Una hipotética recuperación que pocos madridistas esperaban porque daban por hecho que se borraría de un partido en el que podía sacar pocas cosas. Y así fue, aunque por lo menos encendió la televisión para seguir el partido. Eso sí, según la publicación del propio futbolista, su Madrid ya perdía 2-0 cuando lo hizo.

La euforia de los jugadores del Barça / Valentí Enrich

Con una imagen terriblemente tocada, sin Valverde, sin Mbappé y con un equipo emocionalmente golpeado, el Real Madrid compareció en el Camp Nou con la intención de no llevarse una goleada. A la lista de ausencias se sumó Dean Huijsen a última hora, que figuraba en el once inicial, pero no pudo saltar al terreno de juego.

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En 20 minutos, el Barça ganaba 2-0. Los culés esperaban una goleada aún mayor, pero los de Flick no hicieron más sangre. Ese fue el 'premio' del Madrid de Arbeloa en un Camp Nou que empezó cantando “que se peguen, que se peguen” y terminó entonando el mítico “campeones, campeones” mientras un balón de playa obligaba a parar momentáneamente el encuentro. Ni un segundo añadió Hernández Hernández. ¿Para qué? El Madrid no tenía nada que hacer. Un Madrid que, por cierto, si fuese por Florentino, ya sería de Mourinho.