CHAMPIONS
"No tienen ni puta idea": Dembélé le roba el discurso a Gavi para celebrar su pase a la final
El PSG avanza a la final de la Champions League y Dembélé celebra su actuación y su mensaje viral, recordando las palabras de Gavi sobre las críticas
Ousmane Dembélé lleva años conviviendo con la duda. Con esa mirada escéptica que acompaña a los futbolistas difíciles de clasificar, a los que se les exige más de lo que se reconoce, a los que generan tantos titulares por sus errores como silencios por sus aciertos. Anoche, en el Allianz Arena de Múnich, el extremo francés volvió a dar una respuesta en el único idioma que no admite réplica: el fútbol.
El guiño a Gavi que está petando las redes
Pero si hay una imagen que está circulando es la que protagonizó Dembélé en sus redes sociales. El francés celebró el pase a la final publicando en sus stories un vídeo con el discurso que Gavi pronunció hace un año en rueda de prensa, cuando el centrocampista del Barça respondió a quienes cuestionaban su calidad técnica con una frase que se hizo viral de inmediato.
"Hay mucha gente que se cree que no sé jugar al fútbol; no tienen ni puta idea", dijo entonces Gavi, con la calma y la contundencia de quien lleva demasiado tiempo escuchando lo mismo. Dembélé eligió ese vídeo, ese momento y esas palabras para celebrar una de las noches más grandes de su carrera. Sin añadir nada más. Sin necesitar hacerlo.
El mensaje era evidente: él también sabe lo que es que te subestimen. También conoce esa sensación de demostrar, partido tras partido, lo que determinados sectores de la opinión pública se niegan a ver. Y esta vez, con un gol decisivo en el Allianz Arena para meter a su equipo en la final de la Champions, encontró el momento perfecto para reivindicarse.
Esta temporada, Dembélé acumula 19 goles y 9 asistencias en 34 partidos con el PSG en todas las competiciones, con una regularidad que hace tiempo dejó de ser una sorpresa para convertirse en una exigencia. Solo en la fase eliminatoria de esta Champions, sus siete goles le sitúan en una lista histórica que comparte únicamente con Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Lionel Messi. Un delantero que ronda prácticamente un gol por partido en Champions y que lidera en participación ofensiva a un PSG que lleva 43 goles en el torneo antes de la final. Los datos, como el fútbol, no entienden de percepciones.
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