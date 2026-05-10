Messi no falla a su cita con el Barça: felicitación inmediata tras conquistar la Liga

El Barça ya celebra un nuevo título de Liga, la 29ª en su historia, y las reacciones no han tardado en llegar.

Exjugadores como Piqué y Luis Suárez, aficionados y periodistas han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación al conjunto azulgrana después de proclamarse campeón frente al eterno rival. Sin embargo, había una reacción que todo el barcelonismo esperaba con especial ilusión: la de Leo Messi.

El argentino no tardó prácticamente nada en pronunciarse. Apenas 20 minutos después de terminar el encuentro, Messi publicó una historia en Instagram que rápidamente se hizo viral entre los aficionados culés. En ella compartió el diseño oficial que el club había subido para celebrar el campeonato liguero acompañado de dos mensajes muy directos y cargados de sentimiento: "Campeones" y "Visca el Barça".

Un gesto que emociona al barcelonismo

La publicación del exfutbolista azulgrana ha sido interpretada por muchos aficionados como una nueva muestra del enorme vínculo emocional que todavía mantiene con el club. Más allá de la distancia y de su actual etapa lejos de Barcelona, Messi sigue demostrando que continúa muy pendiente de todo lo que ocurre en el equipo de su vida.

El gesto del argentino confirma también que vivió el partido como un aficionado más. Todo apunta a que siguió el encuentro y disfrutó viendo al Barça conquistar el campeonato de Liga en un duelo contra el eterno rival.

Messi no falla a su cita con el Barça: felicitación inmediata tras conquistar LaLiga / Instagram @leomessi

Messi sigue sintiendo el Barça como suyo

El mensaje del capitán argentino vuelve a reflejar el cariño que mantiene hacia el Barça y hacia una afición con la que conserva una conexión especial. Aunque ya no vista la camiseta azulgrana, Messi sigue celebrando los triunfos del equipo con la misma pasión que durante sus años en el Camp Nou.

Para muchos seguidores culés, ver a Messi reaccionar de forma tan rápida y natural al título liguero ha sido uno de los momentos más emotivos de la celebración. Un detalle sencillo, pero suficiente para recordar que el vínculo entre Leo Messi y el Barça sigue intacto.