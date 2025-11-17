Xavi Pascual: "El Barça debe hacer feliz a la afición y estar cerca de disputar todos los títulos"

La segunda etapa de Xavi Pascual al frente del Barça de basket dio comienzo este lunes, con la firma del contrato que le convierte en nuevo entrenador del equipo hasta 2028. El acto, celebrado en las oficinas del club azulgrana, contó con la presencia del presidente, Joan Laporta, y el directivo responsable de la sección, Joan Cubells. El papel de ambos en la negociación fue fundamental para que el técnico de Gavà regresase a la disciplina azulgrana tras su salida hace casi una década, en 2016.

Tras la destitución de Joan Peñarroya tras la derrota en Fontajau frente al Bàsquet Girona, el Barça tuvo claro desde el primer momento que era el momento para que Pascual regresase a casa. Tras una primera jornada de negociación el pasado lunes entre ambas partes, el acuerdo quedó muy cercano. El club le pidió al técnico catalán paciencia y confianza para reforzar la plantilla, ya que, a día de hoy, el Barça no puede acudir al mercado hasta que se cumpla la regla 1:1.

Joan Peñarroya y Xavi Pascual, en una foto de archivo / ACB Photo - David Grau

Las primeras palabras de Pascual tras su regreso al Barça

"Ha sido un día bonito, he recuperado la sensación del trayecto de casa hasta el Palau Blaugrana", dijo Xavi Pascual. "La temporada ha arrancado y, poco a poco, debemos conducir al equipo hacia el camino que queremos, que es hacer feliz al barcelonismo y que el equipo refleje los valores de la entidad. Y, a ser posible, que el equipo esté cerca de disputar todos los títulos", comenta el nuevo técnico azulgrana en unas declaraciones recogidas por el club.

También tuvo palabras para la que volverá a ser su afición. "La gente del Palau es extraordinaria pero exigente. Ganando o perdiendo, les debemos dar cosas. El ADN que hemos tenido durante tantos años debe estar siempre por delante de todas las cosas y debemos crear este sello para que el aficionado se ilusione y se identifique con el equipo", comentó un Pascual que también repasó lo que supone regresar al Barça nueve años después de su salida: "soy un entrenador con más experiencia. El bagaje de vivir en diferentes lugares te aporta muchas cosas y eso te ayuda a intentar hacer las cosas bien hechas, que es lo que nos toca ahora".

Xavi Pascual confía mucho en Satoransky / FCB

Navarro: "Todavía estamos a principio de temporada y estamos a tiempo de todo"

Cubells se mostró muy contento por la vuelta de Pascual al Barça, mientras que el General Manager de la sección, Juan Carlos Navarro, también compartió dicha felicidad: "Cuando decidimos el cambio de entrenador, solo había un nombre sobre la mesa. Es un entrenador con mucha experiencia, muy metódico y hará un equipo más sólido defensivamente. Todavía estamos a principio de temporada y estamos a tiempo de todo", comentó un Navarro que destacó los tres triunfos de Òscar Orellana al frente del equipo.

Pascual decidió confiar en el club que lo catapultó a la élite, y fue el jueves pasado cuando finalmente dio su visto bueno a regresar a la entidad azulgrana, y ponerse manos a la obra desde este lunes con un equipo que, tras el adiós de Peñarroya, se apuntó tres victorias en los tres partidos ya sin el egarense como técnico: victoria en Múnich ante el Bayern por 74-75, y dos triunfos en casa contra la Virtus por 88-81 y frente a Baskonia por 91-83.

El Barça llega a la nueva etapa de Xavi Pascual con la moral a tope / DANI BARBEITO

Inicio con doble cita a domicilio

Pascual arranca a lo grande con dos compromisos de nivel, ambos lejos del Palau Blaugrana. El equipo viajará el miércoles a Estambul para medirse al Anadolu Efes el jueves 20 a partir de las 18:30h (CET), mientras que cerrará el domingo en Las Palmas midiéndose al Dreamland Gran Canaria a las 19h (CET).

Mientras que la situación en Euroliga es bastante favorable, con un Barça que se encuentra en la sexta posición con el segundo mejor balance de la competición (7-4), en Liga Endesa, el cuadro azulgrana sigue con un mínimo margen de error en esa pelea por estar en la próxima Copa del Rey. Tras tres victorias en las primeras siete jornadas de ACB, sigue siendo fundamental seguir incrementando el casillero de victorias. No será hasta el miércoles 26 de noviembre en el que Pascual se reencuentre con el Palau. Será en partido de Euroliga ante Asvel, a partir de las 20:30h (CET).