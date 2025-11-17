Xavi entra en campaña para las elecciones del Barça

Víctor Font ha entrado en campaña, ya de forma definitiva, y lo ha hecho con la presentación de una "plataforma transversal" que ha significado el pistoletazo de salida a un proyecto que nació bajo el nombre de 'El Barça que volem'. A partir de ahí, todo el mundo, aseguran, es bienvenido. Y, en ese sentido, una de las personas más destacadas, sino la que más, que hizo acto de presencia en la Fira de Barcelona, lugar elegido para realizar la presentación, fue Xavi Hernández, que llegó acompañado de uno de sus mejores amigos en su época como jugador, el también exfutbolista del Barça, Gabri Garcia.

Xavi no es un nombre cualquiera. Fue el técnico que Joan Laporta fue a buscar, mediante Rafa Yuste y Mateu Alemany, a Qatar tras destituir a Ronald Koeman, una apuesta institucional que pretendía abrir una nueva era deportiva y, sobre todo, reconducir las voces críticas con la forma de desprenderse del holandés. Sin embargo, su etapa en el banquillo blaugrana no tuvo el recorrido esperado y su salida, pese a haber conquistado una Liga y una Supercopa de España, se produjo de forma traumática. Durante su mandato, Xavi también dejó un legado decisivo en clave de futuro: dio vuelo a Lamine Yamal, confió en Pau Cubarsí y abrió la puerta del primer equipo a Fermín López.

Gabri, ex del Barça, acompañó a Xavi al acto de Víctor Font / Valentí Enrich

Su aparición en este acto no es inocente ni casual. Entre los impulsores de 'El Barça que Volem', la cabeza más visible es Víctor Font, que tuvo en Xavi a su principal apuesta deportiva en las anteriores elecciones. Hoy, Font vuelve a situarse en una plataforma crítica con el actual mandato, y lo hace junto a un nutrido grupo de voces reconocidas: Jaume Guardiola, Eloi Planes, Xavier Pujol; colectivos como Seguiment FCB, Suma Barça o Dignitat Blaugrana; exejecutivos como Àlex Barbany o Ferran López; profesionales vinculados a la etapa de Guardiola como Francesc Cos o Carles Planchart; y exdeportistas como Pierre Oriola, Jordi Roura, Ramon Alfonseda o el propio Xavi.

Xavi, un punto de inflexión

El simbolismo es evidente: Xavi, figura que une pasado, presente y futuro del Barça, reaparece justo en un movimiento que aspira a convertirse en alternativa electoral y que reivindica un modelo de club distinto al actual. Su presencia tiene un mensaje implícito: el barcelonismo que se quiere reagrupar alrededor de esta plataforma se reconoce, en gran parte, también en él de lo que ha sido el club en los últimos años, una trituradora de leyendsa como Koeman, el propio Xavi o Messi.

En un contexto en el que Laporta busca la reelección y el clima institucional se tensa, la imagen de Xavi en un acto de esta magnitud es un punto de inflexión. No significa, de momento, adhesión explícita a ninguna candidatura —la plataforma aún no es formalmente una lista electoral—, pero sí marca tendencia: el futuro del Barça vuelve a tener a Xavi en el centro del debate.

Y con él dentro del escenario político del club, la campaña, aunque aún no haya comenzado oficialmente, ya ha cambiado de guion. Xavi ha vuelto. Y lo ha hecho en un terreno en el que su sola presencia es un mensaje pontentísimo.