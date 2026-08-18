Rodri, un fichaje para genera una curiosa unanimidad

Siempre se dijo que el Barça formaba Balones de Oro y el Madrid los compraba: por una vez, se giran las tornas, y es el Barça quien acude al mercado para firmar a un futbolista de primer nivel mundial, nunca mejor dicho, viniendo de donde viene Rodri, de ser el MVP del torneo.

El mercado de fichajes, convertido desde hace tiempo en una selva inflacionista en la que resulta casi imposible moverse con serenidad y coherencia, admite interpretaciones de todo tipo: no hay más que fijarse en la ‘operación Ferran’, traspaso al PSG por casi 50 millones de euros.

Para el entorno azulgrana; un movimiento extraordinario, ya que el jugador nunca fue titular indiscutible, buena parte de la grada no lo acababa de ver con buenos ojos y además, terminaba contrato en 2027.

Para otros, en cambio, el Barça se ha equivocado: un jugador en lo mejor de su carrera, que viene de firmar un gol histórico que el club ya no podrá capitalizar y sobre todo, un futbolista ideal para ejercer ese rol de segundo delantero. Lo más divertido de todo es que ambas versiones tienen una parte de razón. ¿Tocaba vender a Ferran? Es posible. ¿Había que hacerlo precisamente ahora? Probablemente no.

Todas las operaciones de mercado admiten interpretaciones: sin embargo, hay una que ha generado una unanimidad sorprendente. Tener al MVP del Mundial por 60 millones de euros y firmarle un contrato de cuatro temporadas suena a operación excelente, se mire por donde se mire.

Si además supone un golpe directo a la línea de flotación del rival, aún mejor. Da la sensación de que algo muy raro tendría que pasar para que un futbolista como él no triunfe en el Barça. Los jugadores y el cuerpo técnico de Flick lo recibirán con los brazos abiertos: su encaje promete ser fácil. Y Rodri lo pondrá todo para brillar como futbolista del Barça: quería volver a España y de rebote querrá -cabe imaginar- demostrar que un club de su ciudad natal se equivocó gravemente al no ficharlo.