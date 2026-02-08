Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

El Barça Atlètic se encalla bajo la mirada de Hansi Flick

Los de Juliano Belletti no pudieron superar a un defensivo Barbastro en un partido que estuvo marcado por la lesión de Dani Rodríguez

Dani Rodríguez fue el más peligroso del Barça Atlètic hasta la lesión

Dani Rodríguez fue el más peligroso del Barça Atlètic hasta la lesión / FCB

German Bona

German Bona

Paso atrás del Barça Atlètic. El filial azulgrana no pudo superar el entramado defensivo del Barbastro y cedió dos puntos importantes en su lucha por el ascenso. El partido estuvo marcado por la lesión de Dani Rodríguez en el segundo tiempo. El extremo vasco cayó al suelo en una acción que se hizo todo solo y este lunes se someterá a pruebas en su pierna derecha. Apunta a lesión muscular en el cuádriceps, lo que podría ser un mal menor a tenor de los precedentes, pero habrá que esperar.

Todo ello, bajo la atenta mirada de Hansi Flick y de su segundo, Marcus Sorg, que no quisieron perderse un encuentro en el que Tommy Marqués fue titular horas después de haber debutado con el primer equipo del FC Barcelona a las órdenes del técnico alemán.

Dominio sin premio

El cuadro de Juliano Belletti dominó y creó ocasiones, pero le faltó una mayor continuidad. La lesión de Dani Rodríguez afectó también al equipo cuando parecía que estaba encontrando el ritmo. Aun así, acabó completamente volcado sobre la portería de un entonado Cebollada.

Dani Rodríguez fue el futbolista más peligroso del Barça Atlètic hasta su lesión. Suya fue la primera ocasión del partido. También en el primer tiempo, tuvo un par Juan Hernández y también lo probaron Brian Fariñas y Álvaro Cortés. Tras el descanso, casi marca Joaquín Delgado de cabeza y en la prolongación, la tuvo Gistau, el sustituto de Dani,con un chut raso desde la frontal que fue desviado a córner. El Barbastro, por su parte, también se estiró cuando tuvo oportunidad y obligó a intervenir a un Diego Kochen que estuvo atento.

LA FICHA TÉCNICA

Barça Atlètic: Kochen; Anaya (Xavi Espart, (66'), Campos, Cortés, Jofre Torrents (Walton, 81'); Tommy Marqués, Toni Fernández, Brian Fariñas (Guillermo, 66'); Dani Rodríguez (Gistau, 48'), Juan Hernández (Ureña, 46') y Joaquín Delgado.

UD Barbastro: Cebollada; Yeray, Mingotes (Ibrahima, 90'), Derik, Caro (Bautista, 62'), Nana, Isaac (Samba, 62'), Gabarre, Sito, Manu (Eder Iribarren, 77') y Alarcón.

Árbitro: Borja Guijarro (Comité Valenciano). TA: Xavi Espart (81') / Isaac (7') y Manu (60').

Estadi Johan Cruyff. 1.560 espectadores.

TEMAS

