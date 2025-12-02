Xesco Espar, experto en liderazgo y alto rendimiento: "Araujo tiene un conflicto mental interno"

Xesco Espar es uno de los mayores especialistas de la actualidad en la ayuda extra que necesitan los deportistas de élite a nivel mental. Este es el caso de Ronald Araujo, quien ha tenido que frenar su actividad como futbolista para recuperarse después del grave error que cometió con su expulsión en Stamford Bridge, que le acabó costando muy caro al FC Barcelona.

Espar es una voz autorizada para hablar del asunto y aclara en primer lugar que "la gente debe entender el concepto de la salud de la OMS sobre la enfermedad, que consta de la capacidad física, social y mental". En la situación de Araujo físicamente está en condiciones, pero existe un problema a nivel "mental y social que no vemos".

El experto relata que Ronald "tiene un conflicto mental interno a nivel de identidad. Es el capitán del equipo y sabe que ha hecho una acción sin justificación para el equipo. Su diálogo interno queda muy afectado, pensando si realmente es capaz de jugar en el FC Barcelona".

La entrada de Araujo sobre Cucurella que le costó la tarjeta roja / EFE

Este conflicto interno lo ha llevado "a una parálisis, a un bloqueo" y que es un caso "clínico primero y deportivo después por lo que he escuchado". Espar dice que el charrúa está "bloqueado de la misma manera que un futbolista pueda tener el tobillo hinchado, la ansiedad no le deja ver el juego, está cómo se dice en estos casos 'comiéndose la olla' y debe resolver el conflicto interno para jugar como siempre ha hecho".

La solución

¿La fórmula parea solucionarse? "Pasa por un protocolo interno, dejar de pensar si está preparado y pensar en positivo, tomarse la situación no como una crítica, sino como un reto para recuperar la confianza. Salir de este pensamiento de que no puede jugar al nivel de un futbolista del FC Barcelona porque como capitán no ha actuado bien".

Posteriormente, al trabajo que se puede hacer con la conversación cara a cara es muy importante añadir "la recuperación de la confianza en el campo. La confianza es como una mesa y cuantas más patas tiene, más sólida está. El papel del equipo es importante, de felicitarle en el terreno de juego cuando haga buenas acciones, las microvictorias en los entrenamientos le ayudarán a mejorar la confianza. No solo hay que trabajar en el despacho".

Xesco Espar es una eminencia en asuntos relacionados con la psicología de los deportistas / Lydia Sardà

Espar entiende que "si las cosas se hacen bien, no debe ser un proceso que vaya para largo". Araujo debe salir de este entramado en el que "socialmente se siente atacado por todos lados, es un colapso mental que necesita de descanso. Los deportistas tienen una tolerancia al estrés muy alta, pero son personas. No es normal el nivel de estrés que se está generando, sobre todo en las redes sociales. Los reflejos psicológicos no son los mismos".

"Un caso profundo"

En su reflexión, Xesco Espar recuerda que "la ansiedad de los deportistas llega por pensar en las consecuencias que pueden ocurrir después de los partidos. Por ello, hay que centrarse solo en lo que es el juego, el partido en sí mismo y no en lo que pueda venir después".

Espar considera que es un "caso profundo, por lo que he escuchado" y por ello necesita dos herramientas, el psicólogo clínico y el deportivo, tampoco entiende que se de la gravedad para tener que recurrir a un médico dedicado a la psiquiatría.

La lección que deja el experto en liderazgo y alto rendimiento es que Araujo debe cuidar su aspecto mental para creer nuevamente en sus posibilidades y, ya sobre el campo, con paciencia, sentirse cada día mejor con el juego para volver a ser a uno de los mejores defensas del mundo.