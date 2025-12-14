La fórmula del 2+1 que ha cambiado la cara del Barça de Flick

En mayo, tras proclamarse campeón de Liga, Hansi Flick se puso deberes para esta temporada: tener mayor control de los partidos y mejorar la consistencia defensiva. La marcha de Iñigo fue la primera piedra en el camino. La segunda, un goteo constantes de lesiones que torcieron la estructura defensiva.

Entre las bajas más decisivas ninguno era defensa pero eran claves en este apartado: Pedri, el futbolista que da más control al equipo, y Raphinha, el jugador que empieza la presión.

El periodo de pruebas

Flick fue probando fórmulas para ajustar la defensa, especialmente con la pareja de centrales, una de las incógnitas que ha tardado más en despejar. Desde el primer minuto se vio que Flick iba probando sobre el terreno, aunque su primera apuesta clara fue Araujo y Cubarsí. Lo demuestra que sigue siendo la dupla que acumula más partidos juntos, aunque la formada por 'Cuba' y Gerard Martín está a solo un partido de igualarla.

La primera apuesta no terminó de ajustarse y hubo un momento donde todos los caminos apuntaban a que la apuesta definitiva iba a ser Cubarsí-Eric, pero fue entonces cuando Flick recuperó un test de la pretemporada: Gerard Martín como central zurdo.

Flick parece haber dado con la tecla defensiva que necesitaba el equipo / Alejandro García / EFE

Una idea en la recámara

Cuando se confirmó la salida de Iñigo, Flick ya empezó a darle vueltas al tema y en pretemporada el lateral ya se probó como central. Curiosamente Gerard Martín desveló meses más tarde que a pesar de estar jugando más minutos como lateral "en los entrenamientos estoy jugando mucho de central". Un detalle que subrayaba que Flick seguía con la idea en la recámara.

Nada raro porque en su etapa en el Cornellà Gerard ya jugaba de central aunque en un escenario radicalmente distinto al Barça: con una defensa de tres centrales y con una línea defensiva mucho menos adelantada.

El giro más insospechado es que la apuesta por Cubarsí y Gerard Martín no supuso que Eric pasara a ser el lateral derecho, sino que cogiera el relevo de De Jong. Lo que pareció una fórmula eventual se está consolidando en los últimos partidos.

"Eric nos da estabilidad, ha hecho un partido fantástico. Gerard ha mejorado un montón. Y de 'Cuba' ya hablé en el pasado. Jugar a este nivel con 18 años es brutal. Felicito a La Masia por lo que han hecho con los jugadores jóvenes. Es realmente maravilloso", dijo Flick tras el triunfo ante Osasuna.

Un triángulo con soluciones únicas

El técnico ha encontrado en este triángulo soluciones únicas: la presencia de Gerard Martín, un zurdo, le permite darle a Cubarsí (el central con más potencial de la plantilla) su lado bueno; y Eric le asegura un pivote posicional mucho más preocupado por la defensa que Frenkie.

Ante Osasuna, Joan logró acabar el partido sin encajar un gol. Un aspecto clave para que el equipo sea competitivo cuando lleguen las eliminatorias y finales a cara o cruz.

"La portería a cero siempre es importante. Al final es la estabilidad del equipo porque los goles siempre llegan", recordó Gerard tras la victoria. "Me considero medio central, medio lateral, donde me toque jugar, juego lo mejor que puedo”.

Eric busca a Pedri

Eric, ante el planteamiento 'bunkerizado' de Osasuna, se vio obligado a sumarse junto a Pedri en el intento de desatascar zonas interiores completamente saturadas y buscando constantemente superar líneas de presión abriendo juego a bandas para poner a Rashford, pero sobre todo a Lamine Yamal, en situaciones de encarar a su par.

No desentonó para nada, con un 53 de 56 (95%) de pases verticales en campo rival, con dos de ellos que acabaron en ocasión de gol culé. "Cuando se complica un poco el tema le das un balón a Pedri y te lo soluciona todo", reconoció entre risas.

Hace solo unos meses parecía tan extravagante pensar que Gerard Martín se consolidaría como central izquierdo como que Eric podía arrebatarle la titularidad a De Jong.