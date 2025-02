Todos los caminos llevan al Barça hacia el fichaje de Luis Díaz

De las últimas declaraciones del director deportivo del Barça, Deco, se desprende que este verano habrán pocas operaciones salvo que haya salidas no deseadas. Vaya, que tanto él como el entrenador, Hansi Flick, están más que satisfechos con la plantilla, se han priorizado absolutamente las renovaciones para mantener a los jóvenes y solo se acudirá al mercado para reforzar una o dos posiciones.

Y la prioridad, como sucedió el verano pasado y ahora en el mes de enero, sería la llegada de un atacante que pueda caer por banda izquierda y que, sobre todo, aporte gol y desborde. Esa figura ya se intentó en agosto con Nico Williams y se volvió a intentar en enero, con mucho menos dinero, con la cesión de Marcus Rashford. No llegaron ni uno ni el otro por la dificultad de inscribir futbolistas, pero si hay margen, la dirección deportiva volverá a la carga a partir de este mes de junio.

El mercado de extremos se ha ido aclarando poco a poco. Rashford se ha ido al Aston Villa y el Barça le descarta porque solo le contemplaba como una oportunidad; Kvaratskhelia ha acabado en el PSG por un dineral; Nico Williams, ahora más proclive a venir, no está firmando una temporada demasiado regular y otros jugadores que acaban contrato como Salah o Leroy Sané no entran en los planes del club blaugrana por edad. En la gran lista de futbolistas apetecibles quedan Rafa Leao (Milan) y, sobre todo, el colombiano del Liverpool, Luis Díaz. El primero siempre ha sido uno de los grandes sueños de Joan Laporta, pero el Barça no se va a volver loco por él. El Milan pide 100 millones para venderle y en el área técnica le ven, por ahora, demasiado irregular. Sí, un futbolista con condiciones excepcionales pero que suele apagarse demasiadas veces ocasionando fricciones con los entrenadores que ha tenido.

Si desde la directiva se ve bien la opción Leao, desde el área deportiva se ve excelente la opción Luis Díaz. Deco ya deslizó su nombre el pasado verano. Le conoce a la perfección de su época en el Oporto y lo ha ido siguiendo en la Premier dónde le costó arrancar. En el Barça creen que está en la edad ideal y su situación contractual puede acabar ayudando. Acaba su vinculación con el Liverpool en el 2027 y, por ahora, su renovación está lejos.

Y además, no es de los futbolistas considerados estratégicos por su club. Luis Díaz no ha escondido nunca que le gustaría recalar en el Barça en algún momento de su carrera y esa predisposición es un plus para considerar su fichaje. Por ahora, está todo parado aunque el Barça está bien informado de todo lo que sucede a su alrededor. Primero habrá que ver los ingresos que se pueden dar y, luego, se actuará. Hoy por hoy, el colombiano estaría muy, muy bien situado, pero habrá que ingeniárselas para inscribirlo.