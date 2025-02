Pep ya quiso 'robar' a Nico al Barça: "Siempre quisimos contar con él"

El suyo no fue el mejor debut de todos los tiempos. No lo fue. Pérdida de balón en el centro del campo que derivó en un gol que desató la euforia de un Leyton Orient de League One y posterior lesión. Saltaban las alarmas, pues se iba a perder, con total seguridad, la ida de la eliminatoria del play-off de la Champions League ante el Real Madrid. Y así fue. Sin embargo, tendría una segunda oportunidad para demostrar su valía en un escenario más acorde con su fútbol, y en el Etihad Stadium, durante la visita del Newcastle United.

El "mini-Rodri" de Pep Guardiola estuvo en todas partes. Clave en la circulación del balón e incansable en cada duelo. Brilló por su liderazgo sobre el verde, animando a sus compañeros en todo momento. Cogió las riendas del centro del campo y no defraudó. Pareció como si llevase toda la vida compitiendo en la Premier League. Y eso dice mucho de lo que puede aportar en este Manchester City.

Nico González, futbolista del Manchester City / Manchester City

OMNIPRESENTE ANTE EL NEWCASTLE

"La presencia de Nico nos ayuda mucho en los 50/50. Él gana y nosotros podemos seguir", aseguró Pep. El City hizo una inversión increíble para el futuro. Tiene 23 años, es como un 'mini-Rodri'. Es un gran complemento pero en los duelos lo es. Está lejos en otras cosas porque Rodri es el mejor...", zanjó.

Era toda una equivocación pensar que Nico González venía a Mánchester para hacer de Rodri. Negativo. Era una inversión de futuro. Comparte alguna que otra característica con el madrileño, pero difieren en otras. No son el mismo perfil de jugador, pueden convivir sobre el césped. Sí que podría, por ejemplo, desempeñar el rol de '16' sobre el césped durante su lesión.

"INTENTAMOS TRAERLE HACE MUCHO TIEMPO"

Tras su gran papel ante el conjunto magpie, Pep Guardiola desveló en rueda de prensa que su fichaje llevaba años y años gestándose en las oficinas del Etihad: "Txiki [Begiristain] intentó traerle hace mucho tiempo cuando estaba en la academia [del Barça] pero no fue posible porque teníamos a Fernandinho, Rodri. Quizás hubiera ido a nuestra cantera, y cuando un jugador de la cantera del FC Barcelona viene al Manchester City, es mejor que se quede en el Barça", arrancó.

Nico González era una de las grandes joyas de la cantera del FCB / Valentí Enrich

"Después, el Barça pudo jugar [con él], pero al final hubo un hueco para jugadores importantes y se fue al Valencia, al Oporto. Pero siempre estuvo ahí en nuestro radar, el club siempre contó con él. Después de las opciones de esta temporada tuvimos problemas en esa posición, y decidimos que necesitábamos un rol ahí, no como Rodri porque es imposible, tampoco parecido, pero esa presencia que es inevitable en la Premier League, hay que tenerla", detalló.

Nico González celebra un tanto este curso con el Porto / Porto FC

"El club hizo un esfuerzo increíble para traerlo y cuando vimos 20 minutos en el [Leyton] Orient y hoy, con sólo 23 años, lo bien que jugaba, cómo hablaba, la personalidad... ¡Hubo un momento en el que estaba corrigiendo a Erling Haaland!". Esto solo fue el principio, veremos si Nico es titular el próximo miércoles en el Bernabéu.