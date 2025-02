Han perdido el norte con las expectativas puestas sobre Rashford

Marcus Rashford volvió a sonreír sobre un terreno de juego. No lo hacía desde el 12 de diciembre de 2024, en un partido de Europa League contra el Viktoria Plzen. Ese fue el último día que vistió la camiseta del club de su vida, el Manchester United, antes de que Rúben Amorim lo desconvocase sistemáticamente. Una situación insostenible para ambos que se resolvió con su salida en calidad de cedido al Aston Villa.

Por nombre, la llegada de Marcus Rashford al equipo que dirige Unai Emery, ha llamado mucho la atención en Europa, pero especialmente en Inglaterra, el que fuera uno de los líderes de los Three Lions y uno de los grandes prospectos del fútbol mundial con su irrupción en Old Trafford, aterrizaba en Birmingham sin pagar un solo euro de traspaso. Algo imposible varias temporadas atrás. Todo el ruido mediático, generado por su peliaguda situación en el Manchester United y por el interés del FC Barcelona, han situado unas expectativas que no casan con la realidad que vive el futbolista.

Marcus Rashford posa con la camiseta del Aston Villa en su presentación / ASTON VILLA

En el mundo del fútbol, es importante no perder el foco. No hay que olvidar el presente pensando en lo que uno fue o puede llegar a ser. Y la realidad es que el Aston Villa ha fichado a un futbolista capaz de lo mejor, cuando está bien físicamente y mentalmente y tiene espacios por explotar sobre el terreno de juego, pero demasiado irregular, con la moral mermada y que ha estado sin jugar durante casi dos meses.

Lejos de ser la estrella del Villa Park

En Inglaterra se decía que Rashford iba a ser la estrella de Unai Emery. Por talento, podría serlo, ya que en algunos momentos de su carrera ha sido uno de los mejores extremos del planeta, sirva de ejemplo su rendimiento después del Mundial de Qatar. Sin embargo, el crack de este Aston Villa es Morgan Rogers, y eso difícilmente cambiará esta temporada.

Marcus Rashford, junto a Morgan Rogers en su debut con el Villa / @morgz_10

A diferencia de Rasfhord, Rogers está destrozando el presente, lo que vale en el deporte rey. El futbolista cedido por el United puede ser un buen recurso, pero de momento, viene a completar una plantilla que se ha reforzado muy bien durante el mercado de invierno.

Debe recuperar la confianza

Rashford ha hecho un 'reset' en su cerebro e intentará disfrutar en Birmingham, pero no podemos obviar que tiene que cerrar varias heridas antes, porque le han cerrado la puerta en el club de su vida. Además, tiene la presión de demostrar que se han equivocado en Old Trafford y, de nuevo, luchar contra la irregularidad que le ha frenado en varias ocasiones en su carrera.

Emery anima a Rashford en su debut / @EmiratesFACup

El debut ya está hecho, entró en el minuto 66 de partido de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la FA Cup contra el Tottenham, que terminó con final feliz para los Villanos (2-1). Jugó pegado a la izquierda, atreviéndose a encarar y a medir su potencia con Pedro Porro, al que le clavó un bonito caño, pero aún tiene mucho que demostrar (y demostrarse).

A sus 27 años, todas las cartas están sobre la mesa. Con espacios y concentrado, es prácticamente imparable. En contextos menos favorables y distraído, es un futbolista intrascendente. De momento, muchos han perdido el norte con las expectativas generadas con el fichaje de un Rashford que hoy, está muy lejos de aquel extremo que embobó al planeta después del Mundial de 2022.